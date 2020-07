Dan Negru i-a povestit lui Mirel Curea, în emisiunea „Dosare de presă”, că prin anii 90 o tânără jurnalistă care i-a luat un interviu a reușit, prin titlul pe care l-a dat articolului, să obțină un clickbait.

„Am pățit-o în anii ăia… O chestie foarte tare cu clickbait. Am dat un interviu și mă întreabă domnișoara, „Jucați pe calculator?”

Știi că era perioada aia în care apăruseră calculatoarele, nu era net-ul… Și era Mario Bros, era un joc din ăsta în care săreau…, da, consolele alea nenorocite. Și era un joc cu un instalator, Mario Bros se numea și fugea.

Și am zis: „Domnule, am pierdut multe nopți, petrecând cu Mario Bros”. La care, a doua zi, fii atent. Titlu mare în ziar „Negru și-a petrecut o noapte cu un instalator”. Băi, am sunat-o pe fată să-i zic „Bravo, mă!” Eu i-am zis doar: „Eu m-am jucat cu Super Mario Bros pe calculator””, a povestit Dan Negru.