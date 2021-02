EvZ TV. „Dosare de presă”. Adina Anghelescu, conversații cu un om cuminte.

O ediție specială a „Dosarelor de presă”, cu un om special. Veți descoperi un jurnalist pur sânge, care, chiar și după 30 de ani de presă, într-o epocă deja digitalizată, iubește să facă presă de teren.

Adina Anghelescu este omul începuturilor, după cum chiar ea mărturisește. A intrat în presă la Baricada, ca arhivar, încă din 1990, și, de atunci, s-a îndrăgostit de meseria de jurnalist. Au urmat pe rând, Evenimentul Zilei, Ziua, Gardianul, Cotidianul, Lumea Justiției. Toate aceste locuri de muncă au avut un numitor comun: o Justiție corectă în România.

Crezul Adinei Anghelescu este atât de frumos redat într-un text din 2010, numit „Proiect de țară”:

„Fiscul să nu mai scutească de la plată pe cei care au zeci și sute de miliarde datorie sau să-i reșaloneze pe (de) ani și ani, iar cetățenii să fie alergați și hărțuiți doar pentru câteva zeci de RON. Pentru că statul nu trebuie să fie creditor pentru bogați și călău pentru restul lumii.

Justiția să fie nemțească, pedepsele să fie ca-n SUA, sistemul public și educația ca-n Japonia, agicultura ca-n Olanda, sistem de sănătate francez și lista poate continua…”