Ministrul Muncii și Protecție Sociale, Violeta Alexandru, a explicat în emisiunea „Întrebări esențiale” de pe Evenimentul Zilei TV, realizată de jurnalistul Dan Marinescu, de ce pensiile nu pot crește cu 40%, așa conform legii adoptate în Parlament de majoritatea PSD, ci doar cu 14%.

Potrivit spuselor sale, pensiile sunt plătite din contribuțiile colectate de la cei aflați în câmpul muncii, așa cum se va întâmpla și în perioada viitoare. Violeta Alexandru a precizat că discuția în legătură cu majorarea pensiilor a fost transferată în plan politic, în condițiile în care este de natură tehnică și se bazează pe argumentele financiare aduse de reprezentanții guvernului.

„Discuția este politică, când ar trebui să fie tehnică, este mult prea politică, când ar trebui să fie obiectivă și centrată pe argumentele de bun simț pe care Guvernul liberal le-a explicat în ultimele săptămâni. Creșterea de 14% este o creștere sustenabilă, care poate fi suportată de un buget ale cărui încasări sunt afectate de ceea ce s-a întâmplat în pandemie și ce s-a întâmplat în economie”, a precizat Violeta Alexandru.

Ministrul muncii a precizat că din discuțiile pe care le poartă cu oamenii în stradă, aceștia încep să înțeleagă cum stă situația și care sunt problemele care împiedică aplicarea legii de majorare cu 40% a pensiilor. Cu toate acestea, spune Violeta Alexandru, PSD lucrează pentru a-i ostiliza pe pensionari împotriva celor care lucrează.

„PSD vinde iluzii și încearcă să creeze oamenilor un sentiment de ură față de PNL spunând că sunt bani, dar nu se dorește să fie dați. Trebuie să spunem că România este singurul stat european care în timpul pandemiei a majorat pensiile. Este țara condusă de un guvern responsabil și a făcut această creștere în funcție de buget.

Această majorare reprezintă de cinci ori rata inflației și a fost calculate ținând cont de majorarea prețurilor și de nevoile cetățenilor, a precizat Violeta Alexandu, precizând că vor mai fi și alte creșteri în anii viitori, în funcție de posibilitățile bugetare.

„A fost o întreagă campanie a PSD, bazată pe un discurs politic populist dar am încredere că oamenii înțeleg ce se întâmplă în România, că am încercat să-i ajutăm pe cei care muncesc. Din aceeași bani, din încasările de la buget au fost plătite și sumele destinate măsurilor de susținere a firmelor. Altfel, dacă nu am fi făcut-o firmele s-ar fi închis, iar oamenii și-ar fi pierdut locurile de muncă, ar fi scăzut încasările de la buget și nu s-ar mai fi putut plăti pensiile”, a precizat Violeta Alexandru.