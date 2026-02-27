Evenimentul Istoric Nr. 96, februarie 2026, dezvăluiri de senzație: dosare istorice contemporane, teme de istorie profunde

Revista Evenimentul Istoric Nr.96 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna februarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Nadia Comăneci reușea la 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, cea mai mare perfomanță a gimnasticii olimpice la nivel mondial, primul 10 olimpic, pe care nici afișajul oficial nu l-a putut prezenta corect. Pur și simplu, programatorii nu se gândiseră că va fi cineva care să atingă perfecțiunea. Exercițiul a fost la proba de paralele inegale.

Devenită brusc subiectul unei aprecieri mondiale la superlativ, adolescenta Nadia Comăneci care nu împlinise încă 15 ani avea să ajungă temă de discurs politic comunist. Cu timpul, după Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980 și după retragerea sa din 1984, Nadia a început să fie afectată de cenzură și să piardă dreptul de a fi admirată internațional. Prestigiul ei începuse să deranjeze. De aceea, după 1986-1987, pe fondul marginalizării, a luat decizia să planifice fuga din România, ajutată de Constantin Panait, un fost gimnast și transfug, devenit cetățean american.

În noiembrie 1989, după o trecere ilegală a frontierei, presa internațională explodase: simbolul Nadia dăduse o palmă usturătoare regimului Ceaușescu, regim care-i exploatase imaginea. Și totuși, de teamă că familia din țară va avea de suferit (nu că n-ar fi avut!), Nadia a fost rezervată în declarații. În plus, o relație cu salvatorul Nadiei care era căsătorit și avea deja mai mulți copii în SUA, a pus-o pe Nadia într-o lumină destul de proastă în presa tabloidă americană. Libertatea venea la pachet cu anumite elemente cu care România nu era obișnuită.

În plus, încă de la Montreal, s-au vehiculat informații că Nadia n-ar fi fost româncă ci ar fi avut origine maghiară! Asta, pentru serviciile secrete occidentale știau că Nicolae Ceaușescu nu prea agrea sportivii și antrenorii români de etnie maghiară.

Relațiile dintre SUA și Danemarca privind Groenlanda în istoria bilaterală datează de peste 85 de ani, acum lumea nevăzând decât o reluare a unor discuții mai vechi între cele două state. Americanii au primit dreptul de a avea baze militare și nu și-au ascuns intenția de a cumpăra insula Groenlanda care se bucură de o autonomie extinsă în cadrul Regatului Danemarcei.

Revista Evenimentul Istoric, Nr.96, Februarie 2026, încununarea unei luni de muncă a editorilor și a redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!