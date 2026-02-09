Evenimentul Istoric Nr. 95 îți dezvăluie locurile românești care i-au fermecat pe Habsburgi

Revista Evenimentul Istoric Nr.95 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna ianuarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Sfârșitul secolului al XVII-lea și întreg secolul al XVI-II-lea sunt marcate de conflicte ruso-austro-turce pentru pentru a controla spațiul polon și românesc. În 1699, prin pacea de la Karlowitz, Transilvania intra sub control habsburgic. Prin pacea de la Passarowitz, în 1718, Banatul și Oltenia intrau sub control habsburgic, dar în 1739, la Belgrad, Oltenia revenea Țării Românești.

Bucovina era răpită ca urmare a Tratatului de la Kuciuk Kainardji din 1774, în 1775, la care s-a adăugat și Convenția de la Palamutka din 1776, care mai dădea Habsburgilor, din partea Rusiei încă 46 de sate ale Moldovei, total ilegal, pentru că învinsul, Imperiul Otoman nu era stăpânitor al Moldovei ci doar putere suzerană. În 1812, Basarabia era luată de Rusia tot prin impunere și tot ilegal de la Imperiul Otoman.

Toate aceste teritorii vor fi înglobate în Imperiul Habsburgic, respectiv Rus și vor avea un destin separat de cel al Moldovei și Țării Românești.

Împăratul Franz Josef va fi fermecat de noua stațiune care se ridica la Herculane, la peste un mileniu de când romanii făcuseră acolo băi termale publice. Aici, concesionarii zonei au ridicat băi, hoteluri, vile, iar mai târziu, deși inițial dorise conexiunea feroviară cu Predeal, Franz Josef a legat Viena prin Timișoara, de Herculane, apoi de Orșova, Vârciorova, punct de graniță pentru a se conecta spre București via Craiova cu linia românească. Împăratul și soția sa Sisi vor veni să facă băi și să respire un aer la fel de curat ca aerul de la Davos, dar la o altitudine mult mai joasă. În plus, stațiunea avea ape minerale și termale care concurau cu Baden-Baden sau Karlovy Vary.

Ținutul Dornelor, aflat sub control habsburgic a fost un excelent domeniu de vânătoare și relaxae. Habsburgii au venit și aici cu plăcere, orașul Vatra Dornei dezvoltându-se din punct de vedere urbanistic dar și din punct de vedere al infrastructurii turistice și de agrement, fiind o perlă pentru protipendada Imperiului Habsburgic.

