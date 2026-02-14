Evenimentul Istoric Nr.95 dezvăluie culisele dispariției unui Rege al Franței în focul Revoluției

Revista Evenimentul Istoric Nr.95 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna ianuarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Domnia Regelui Ludovic XVI s-a desfășurat sub semnul Iluminismului, într-o epocă în care ideile raționaliste s-au născut, au strălucit și, în final, au fost contestate violent. În timp ce încercările succesive de a reforma Franța eșuau una după alta, autoritatea monarhului se risipea în indecizie și slăbiciune. Regele prefera adesea să ignore întrebările dificile, refugiindu-se în pasiuni uneori copilărești.

Războaie cu miză mare erau pierdute, se tăia tot, chiar și banii spitalelor. Curtea de la Versailles era luxoasă, dar luxul prevestea imaginea biblicului ospăț al lui Baltazar. Soția lui Ludovic, Maria Antoaneta, fiica Mariei Theresia și sora lui Iosif al II-lea al Austriei era ea însăși decuplată de realitățile unei Franțe în care gustul unei victorii nu mai fusese de multă vreme simțit.

Se spusese faptul că la Versailles, ”curtea este mormântul națiunii”. Nimic nu lega Curtea de Popor. Starea a III-a, cea mai numeroasă nu avea niciun cuvânt de spus în fața primelor 2 stări, clerul și aristocrația urbană și rurală. Peste toate, trona imaginea unui rege și a unei regine despre care circulau numai vorbe deloc de laudă.

Bastilia căzuse în iulie 1789, iar în 1793, au avut loc execuțiile regelui și soției sale. El a fost executat în ianuarie 1793, ea în octombrie 1793. își vor găsi un mormânt cunoscut și consacrat abia în 1815, la 22 de ani de la execuție.

