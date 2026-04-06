Evenimentele petrecute în vestiarul lui Inter i-au făcut curioși pe jurnaliștii de la Gazzetta Dello Sport

Inter a învins-o pe AS Roma cu 5-2, după o repriză secundă excelentă, iar presa italiană a sugerat că un discurs la pauză al lui Cristi Chivu ar fi schimbat dinamica meciului.

Inter a început în forță meciul cu AS Roma și a reușit să deschidă scorul prin Lautaro Martínez, încă din minutul 2. Ulterior, Roma a răspuns și a pus presiune, reușind să egaleze înainte de pauză.

Totuși, Inter a intrat la vestiare cu avantaj, scor 2-1, după reușita lui Hakan Çalhanoğlu din minutul 45+2.

După pauză, Inter a avut o evoluție complet diferită și a dominat clar începutul reprizei secunde. Formația italiană a marcat de trei ori într-un interval scurt, tranșând practic soarta partidei.

Lautaro Martínez a reușit „dubla” în minutul 52, ducând scorul la 3-1. Marcus Thuram a majorat diferența la 4-1 în minutul 55, iar Nicolò Barella a stabilit un avantaj categoric, 5-1, în minutul 63.

Roma a reușit doar să reducă din diferență prin Lorenzo Pellegrini în minutul 70, iar scorul final a fost 5-2.

Presa italiană, în special Gazzetta dello Sport, a comentat schimbarea de atitudine a echipei lui Inter și a sugerat că pauza meciului ar fi avut un rol esențial.

Jurnaliștii au scris: „Inter se afla la o răscruce periculoasă. Orice rezultat, altul decât o victorie, ar fi sporit anxietatea, poate chiar ar fi transformat-o în panică. Era nevoie de o reacție puternică, un strigăt, un strigăt către competiție, către campionat, către Italia în ansamblu.”

Totodată, evenimentele petrecute în vestiarul lui Inter i-au făcut curioși pe jurnaliști: „Am fi plătit să știm ce le-a spus Chivu jucătorilor săi în pauza meciului cu Roma.”

În analiza sa, Gazzetta dello Sport a descris reacția echipei prin prisma unei atitudini de tip „noi împotriva tuturor”, considerată o forță importantă în fotbalul de performanță.

Publicația a făcut și o comparație cu marile performanțe ale Italiei la nivel internațional, menționând: „Când eram regi, am câștigat două Cupe Mondiale, în Spania, în 1982, și în Germania, în 2006, pentru că cei doi antrenori, Enzo Bearzot și Marcello Lippi, au încuiat ușile vestiarelor și le-au insuflat jucătorilor furia și mândria «singuri împotriva tuturor».”