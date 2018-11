Evalurea Naţională. Bacalaureat. Ministerul Educaţiei şi anunţul de pe edu.ro. Alertă în Educaţie

Modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat aferente sesiunilor din anul școlar 2018-2019 sunt postate pe site-ul subiecte.edu.ro.





Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a vor susține examenele de finalizare a ciclurilor de învățământ gimnazial (Evaluare Națională) și liceal (Bacalaureat) după același format de subiecte ca în anul școlar anterior.

Decizia a fost luată de ministrul interimar al Educației Naționale, Rovana Plumb, după consultările avute vineri, 2 noiembrie, cu reprezentanții profesorilor, părinților și elevilor.

În urma întâlnirii organizate la sediul MEN, cei prezenți au solicitat în unanimitate ca examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat din anul școlar 2018-2019 să se desfășoare în aceleași condiții, fără a se modifica structura subiectelor propuse.

„Am solicitat consultări cu sindicatele din învățământul preuniversitar, cu Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, cu Consiliul Național al Elevilor, cu cadrele didactice, pentru a lua cea mai bună decizie în ceea ce privește modul în care copiii noștri vor trece cu bine, în acest an școlar, Evaluarea Națională, respectiv examenul de Bacalaureat. Am ajuns la concluzia ca în timpul jocului nu se schimbă regulile. De aceea, în acest an școlar nu se aplică nicio schimbare privind formatul variantelor de subiecte”, a declarat Rovana Plumb, ministru interimar al Educației.

