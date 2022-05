Eurovision 2022. Cum se poate vota pentru melodia României, „Llamame”

Finala concursului muzical Eurovision va fi difuzată la TVR, de la ora 22.00. Wrs, reprezentantul României, este numărul 2 în concurs, iar fanii îl pot vota printr-un mesaj.

„Sunt nerăbdător să mă întâlnesc, din nou, cu fanii Eurovision. Am pregătit o surpriză pentru show-ul finalei, dar cei care m-au urmărit încă de la începutul Selecţiei Naţionale, în studioul TVR, o vor remarca imediat. Mă bucur enorm că am reuşit calificarea în finală, dar voi trăi până la capăt bucuria de a reprezenta România pe scena Eurovision şi voi da totul pentru a obţine o clasare cât mai bună pentru ţara mea”, a declarat wrs.

Eurovision 2022! Cum se poate vota preferatul?

România va fi în finală de pe poziţia cu numărul 2, cu melodia „Llamame”. Telespectatorii din toate statele participante la Eurovision pot vota #2 pentru reprezentantul țării noastre de maxim 20 de ori de pe acelaşi număr de telefon.

Rezultatele concurentului vor fi anunțate în ordine alfabetică de reprezentanţii celor 40 de ţări înscrise la actuala ediţie a Eurovision. Se calculează notele juriului, dar și voturile telespectatorilor. Vedeta TVR Eda Marcus va transmite câte puncte a adunat fiecare participant.

Kyrie Mendél, finalistul Selecţiei Naţionale, îi va ține la curent pe telespectatori la TVR alături de Bogdan Stănescu.

Bogdan Stănescu este invitat la Eurovision în calitate de comentator/traducător/ moderator. Acesta a mai participat și la Gala decernării Premiilor Oscar (trei ediţii), Gala decernării Premiilor Globul de Aur (trei ediţii), Gala decernării Premiilor Grammy (o ediţie), Eurovision Song Contest (2014,2015,2019, 2021), Spectacolul Eurovision: Europe Shine a Light – 2020 sau Festivalul Cântecul Italian Sanremo 2020.

Ordinea participanților la finala Eurovision:

1. Cehia: We Are Domi – „Lights Off”

2. România: WRS – „Llámame”

3. Portugalia: MARO – „Saudade, Saudade”

4. Finlanda: The Rasmus – „Jezebel”

5. Elveţia: Marius Bear – „Boys Do Cry”

6. Franţa: Alvan & Ahez – „Fulenn”

7. Norvegia: Subwoolfer – „Give That Wolf A Banana”

8. Armenia: Rosa Linn – „Snap”

9. Italia: Mahmood & Blanco – „Brividi”

10. Spania: Chanel – „SloMo”

11. Regatul Ţărilor de Jos: S10 – „De Diepte”

12. Ucraina: Kalush Orchestra – „Stefania”

13. Germania: Malik Harris – „Rockstars”

14. Lituania: Monika Liu – „Sentimentai”

15. Azerbaidjan: Nadir Rustamli – „Fade To Black”

16. Belgia: Jérémie Makiese – „Miss You”

17. Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – „Die Together”

18. Islanda: Systur – „Með Hækkandi Sól”

19. Republica Moldova: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov – „Trenuleţul”

20. Suedia: Cornelia Jakobs – „Hold Me Closer”

21. Australia: Sheldon Riley – „Not The Same”

22. Marea Britanie: Sam Ryder – „SPACE MAN”

23. Polonia: Ochman – „River”

24. Serbia: Konstrakta – „In Corpore Sano”

25. Estonia: Stefan – „Hope”