Cutremur în PNL. Europarlamentarul Rareş Bogdan atruncă vorbe grele

Rareş Bogdan, în război cu colegii de partid. Europarlamentarul Rareș Bogdan le transmite liberalilor care îl contestă în interiorul PNL că ”sunt niște papagali”. Iar dacă iese cu ei de mână pe stradă nu-i recunoaște nimeni. Rareș Bogdan arată că, în ciuda ”celor care sușotesc pe la colțuri despre europarlamentarii PNL”, el va candida din nou pentru un mandat de europarlametar.

Declaraţiile au fost făcute de Rareș Bogdan, într-un interviu de la Prima News, în cadrul emisiunii „Insider politic”.

„Dacă-i scoți pe stradă, nu-i recunoaște nici bunica lor. Deci cei care vorbesc sunt niște papagali care în viața lor n-au făcut absolut nimic și care s-au agățat de sigla PNL”, a declarat Rareş Bogdan în cadrul interviului.

Ce l-a supărat pe Rareş Bogdan

La întrebarea jurnalistului de ce îşi face colegii papagali, Rareş Bogdan a răspuns: „Unii, cei care mă contestă, da, sunt niște papagali. Problema lor e că eu, deși n-am ocupat o funcție de ministru, de președinte de cameră, de comisar european, în continuare sunt în top 3 politiceni PNL. Ca recunoaștere și credibilitate la nivel național, alături deEmil Boc și de Nicolae Ciucă. Așa au vrut oamenii. Asta-i viața! Eu voi veni din nou la Bruxelles”.

Europarlamentarul a mai spus că el o să mai obţină un mandat de europarlamentar, indiferent dacă vor colegii de partid. „Vreau eu să vin la Bruxelles și o să vin la Bruxelles. Nu știu dacă o să fiu Number one, two, three sau four. Dar voi fi la Bruxelles pe listă pentru că au nevoie de mine, nu pentru că m-ar iubi toți, că nu mă iubesc toți. Pe ăștia nu-i recunoaște nimeni. Urc cu ei în avion și trebuie să-i trag de mână, să spun: “Vedeți că ăștia sunt colegi cu mine. Deși sunt de 20 de ani în politică”. Au făcut cei de la USR un studiu despre încrederea în europarlamentarii români. Sunt pe primul loc. Pe doi e Terheș. Le place, nu le place, asta e viața. N-au ce face, au nevoie de mine. Ferească Dumnezeu să fiu eu în afară”, a argumentat Rareş Bogdan.