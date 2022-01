Europarlamentar, lovit de Coronavirus! A aflat de boală prin testare preventivă

Europarlamentarul Cristian Terheș afirmă că s-a testat preventiv începând de duminica trecută, asta pentru că a vizitat pacienți bolnavi de Covid mai multe zile la rând.

Simptomele manifestate

„Sâmbătă seara, 29 ianuarie, am fost detectat ca am Covid, astfel ca sunt in izolare pentru 10 zile (cei vaccinati sunt izolati 5 zile)”, a mai adăugat acesta pe pagina sa de Facebook.

„În afară de o tuse seaca foarte rară (asta nu e de la Covid), nu am nici un simptom. Nu mi-am pierdut gustul sau mirosul, nu ma dor muschii (cum m-au durut data trecuta, in noiembrie 2020) si nu am stare de oboseala. Am intrat, insa, preventiv pe tratament, cum ar fi Ivermectina, Arbidol, antibiotice, vitamine etc.”, relatează Terheș.

„M-am testat preventiv pentru ca, de duminica trecuta, am fost zilnic la bolnavii cu Covid, unde am stat 4-6 ore. M-am mai testat in timpul saptamanii si nu am avut nimic”, a mai spus acesta.

Mii de cazuri în România

Autoritățile au anunțat luni, 31 ianuarie, 20.131 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate în ultimele 24 de ore. Au fost raportate 41 de decese, astfel că situația privind virusul rămâne una problematică.Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 31 ianuarie 2022, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 20.131 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.

În intervalul 29.01.2022 (10:00) – 30.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 52 de decese (28 bărbați și 24 femei), dintre care unul anterior intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Călărași, Constanța, Harghita, Iași, Maramureș, Mureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vaslui și Municipiul București.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 a fost, pe 30 ianuarie, de 8.880, cu 425 mai mult decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI au fost internate 861 de persoane, cu 37 mai mult decât în ziua anterioară. Dintre cei 861 de pacienți internați la ATI, 733 au fost nevaccinați.