International Europa, sub amenințare: Franța cere unitate militară și coeziune strategică







Europa se află într-un moment critic în ceea ce privește securitatea colectivă, avertizează generalul francez Thierry Burkhard, șeful Statului Major al Armatei Franței. „Europa va fi vânată”, a spus el.

În opinia sa, lipsa unei coeziuni militare ar putea transforma continentul într-un „animal vânat”, expus la presiuni externe și amenințări globale.

Potrivit lui Burkhard, guvernele europene și cetățenii trăiesc într-o stare de negare față de „nivelul de violență din lume” și nu înțeleg că actuala configurație geopolitică favorizează puterea dură, adică forța militară directă.

Mesajul său vine într-un context de tensiuni crescânde, generate de influența tot mai mare a unor puteri globale precum Rusia, China și chiar Statele Unite. Burkhard insistă asupra necesității ca țările europene să acționeze strategic și unit pentru a evita fragmentarea și pentru a-și spori greutatea pe scena internațională.

„Nicio țară europeană nu poate fi jucător major de una singură. Nu construim împotriva SUA sau Rusiei, ci pentru a avea greutate și a evita să fim împărțiți pe bucăți”, a explicat el.

În contextul războiului din Ucraina, generalul francez a evidențiat necesitatea susținerii independenței Kievului prin garanții de securitate și prin contribuții internaționale, cum ar fi informații militare, patrule aeriene sau sprijin logistic. „A oferi garanții înseamnă adesea să îți asumi riscuri”, a spus Burkhard, citat de Politico.

Generalul a atras atenția asupra schimbării paradigmei militare: de la „războaie alese”, precum cele din Irak sau Mali, la „războaie impuse”, exemplificate de conflictul din Ucraina, care nu permite compromisuri. „Dacă ucrainenii nu luptă 100% împotriva Rusiei, vor dispărea. Asta înseamnă războaie impuse”, a explicat el.

Burkhard a mai precizat că, deși Franța nu poate contracara singură Rusia, armata sa este pregătită să intervină rapid alături de aliații NATO. Totodată, a recomandat diversificarea arsenalului, combinând arme sofisticate cu arme de uz constant, mai ieftine, pentru a face față realităților conflictelor moderne.

Generalul Thierry Burkhard urmează să se retragă la sfârșitul lunii august, fiind înlocuit de generalul aviator Fabien Mandon, însă avertismentul său privind necesitatea consolidării „maselor critice strategice” rămâne un semnal clar pentru întreaga Uniune Europeană, subliniind importanța unității și a pregătirii militare într-o lume tot mai instabilă.