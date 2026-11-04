Europa a simțit o ușurare certă odată cu aflarea rezultatelor alegerilor americane de la jumătate de mandat, care au adus o înfrângere pentru tabăra lui Donald Trump. Totuși, analiștii și diplomații recomandă prudență, întrebarea fiind dacă această schimbare politică de peste Ocean va modifica cu adevărat ecuația pentru Bătrânul Continent, conform unei analize AFP.

Victoria democraților a generat la Bruxelles o speranță prudentă privind o reechilibrare a relațiilor bilaterale. ”Cred că există aici un sentiment de uşurare la ideea că acesta este începutul sfârşitului erei Trump, iar nimeni nu este mai fericit decât europenii”, rezumă la AFP un diplomat.

De la revenirea miliardarului republican la Casa Albă, Uniunea Europeană a adoptat o poziție discretă. În ultimii doi ani, liderii europeni au gestionat mai multe momente tensionate, de la primirea călduroasă oferită de președintele american lui Vladimir Putin în Alaska, până la aplicarea unor taxe vamale de 15% asupra produselor din Europa.

”A fost foarte complicat”, dă asigurări acest diplomat. Cu toate acestea, în dosarele majore de politică externă și economie nu sunt așteptate schimbări spectaculoase.

În privința Ucrainei, chiar și cu o majoritate democrată în Congres, Uniunea Europeană nu mizează pe o reluare automată a ajutorului financiar și militar din partea SUA. Din acest motiv, europenii s-au orientat în ultimele săptămâni spre alți parteneri internaționali, cum ar fi Canada și Regatul Unit, pentru a acoperi suma de 70 de miliarde de euro solicitată de președintele Volodimir Zelenski pentru finanțarea efortului de război în 2027.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și-a exprimat speranța ca viitorul Congres american ”să exercite mai multă presiune asupra Rusiei”.

Scepticismul se menține și în cadrul NATO. Aliații din Europa așteaptă concluziile evaluării Pentagonului referitoare la redesfășurarea trupelor americane pe continent, document preconizat pentru luna decembrie. Directia generală arată însă că Europa își preia treptat responsabilitatea propriei apărări.

Franța a subliniat miercuri necesitatea ”urgentă şi vitală” a ”construirii unei Europe mai puternice, mai prospere şi mai democratice, indiferent de alegerile de peste Atlantic”.

Schimbarea de majoritate de la Washington nu va aduce neapărat o renunțare rapidă la taxele vamale de 15% impuse produselor europene. Deși subiectul tarifelor a fost discutat intens în campanie, un sondaj recent al Council on Foreign Relations arată că doar un sfert dintre americani susțin eliminarea completă a acestor măsuri protecționiste.

În zona tehnologiei, tensiunile au fost constante în ultimii doi ani. Administrația Trump a criticat frecvent cadrul legislativ european aplicat platformelor digitale, considerând reglementările drept o formă de cenzură.

După victoria democraților, ”noi sperăm să avem mai mult spaţiu de dialog şi că cooperăm cu Congresul în provocări mondiale comune, ca inteligenţa artificială (AI) sau securitatea cibernetică”, declară AFP un oficial european.

La nivel social, cetățenii din mai multe capitale europene, de la Paris la Atena și de la Roma la Madrid, protestează împotriva creșterii costului vieții. Inflația din zona euro a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, fiind amplificată de scumpirea energiei pe fondul conflictului din Iran.

Recentele acțiuni militare desfășurate de Washington au sporit temerile privind o nouă escaladare a prețurilor. Efectul exact al rezultatului electoral asupra situației din Orientul Mijlociu și, implicit, asupra cheltuielilor zilnice ale europenilor rămâne neclar.

Germania și-a exprimat speranța apariției unor noi inițiative diplomatice pentru rezolvarea crizei, în timp ce miliardarul republican păstrează misterul cu privire la intențiile sale viitoare.