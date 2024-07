UEFA contestată de la Ankara. Politicienii turci dezaprobă suspendarea fundașului Merih Demiral

Turcia. Euro 2024 stârnește patimi la nivelul politicienilor turci, nemulțumiți de o decizie a UEFA. Forul european de fotbal l-a sancționat pe fundașul Merih Demiral pentru un gest considerat inadecvat.

Fundașul turc a fost sancționat pentru o fotografie, în care apare făcând un semn aparținând unei grupări turce de extremă dreaptă. Oficialii UEFA au decis ca fotbalistul să nu mai joace următoarele două partide ale echipei sale naționale.

Ministrul turc al Sporturilor a condamnat „decizia nedreaptă” a UEFA de suspendare a jucătorului de fotbal. Merih Demiral a fost autorul unei celebrări controversate după calificarea în sferturile de finală ale Euro 2024. Turcia a reușit să acceadă în fazele superioare ale competiției după ce a învins Austria, scrie AFP. După gestul controversat, forul european de fotbal a decis ca fotbalistul să stea pe bancă două meciuri.

Gestul controversat, de la Euro 2024, care l-a costat pe Demiral a fost făcut pe contul său de pe X (Twitter). Fotbalistul turc a postat o fotografie în care a sărbătorit unul dintre golurile sale ridicând brațele și făcând un gest atribuit unei organizații turce de extremă dreaptă, „Lupii gri”. Imaginea a fost distribuită pe scară largă pe reţelele de socializare.

Gestul fotbalistului turc la Euro 2024 a fost criticat de ministrul german de Interne Nancy Faeser. Aceasta a subliniat, într-o postare, că „simbolul extremiştilor de dreapta turci nu are loc pe stadioanele noastre”.

Informaţia privind suspendarea lui Demiral pentru două meciuri nu a fost confirmată, oficial. de UEFA. Pe de altă parte, Federația Turcă de fotbal a dezmințit că jucătorul ar fi fost suspendat la Euro 2024.

#BeFairUEFA

UEFA gave Merih Demiral A a 2-match ban, and Jude Bellingham a 30K pound fine and a 1-match suspended ban. Where is justice?

Merih Demiral'a 2 maç men cezası veren UEFA, Jude Bellingham'a 30.000£ para cezası ve 1 maç ertelenmiş men cezası verdi. Adalet istiyoruz! pic.twitter.com/8cUJNpfoqp

— BPT (@bpthaber) July 5, 2024