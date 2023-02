Eugen Tomac, despre aderarea la Schengen: „Nu cred că se va întâmpla anul acesta”. Procesul deschis la CJUE, ultima șansă a României. Video

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a făcut o serie de comentarii cu privire la procesul, pe care l-a deschis la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), având ca obiect aderarea României la Spațiul Schengen.

Liderul PMP a precizat că dosarul aflat pe rolul instanței europene nu este de natură să blocheze negocierile politice în vederea obținerii unui vot pozitiv în Consiliul JAI. În schimb, ar putea fi ultima soluție, pentru România, în cazul în care statele membre nu ajung la un vor unanim.

„Acest proces deschis la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu blochează negocierile României cu Austria, nu blochează negocierile Bulgariei cu Olanda, Consiliul are dreptul şi libertatea de a lua oricând această decizie. Un proces la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru că am văzut multe opinii, nu blochează nici într-un fel libertatea pe care o are Consiliul de a se întruni ori de câte ori consideră, poate exista şi un Consiliu extraordinar şi lua o decizie prin care să repare această nedreptate”, a declarat Eugen Tomac.

Europarlamentarul PMP a estimat că durata procesului la CJUE se va întinde pe parcursul a cel mult doi ani.

Eugen Tomac nu vede un vot favorabil României

Pe de altă parte, Eugen Tomac s-a arătat sceptic cu privire la un vot unanim, în favoarea aderării României la Schengen, în acest an. El nu crede că va exista o unanimitate în rândul reprezentanților statelor membre ale Uniunii Europene.

„Nu cred că în Consiliul (JAI – n. red.) se va întruni această unanimitate, în acest an. Mi-ar plăcea să mă înşel, mi-ar plăcea pentru că s-ar bucura 20 de milioane de români, dintre care şase milioane locuiesc în diferite state ale Uniunii Europene şi sunt afectaţi direct, la fel ca toate întreprinderile din România. Aşa cum anunţă autorităţile române, pierderile anuale sunt de peste 10 miliarde de euro. (…) Dacă nu se va întruni unanimitatea în următorii doi ani, evident că singura şansă va rămâne acest proces”, a mai declarat Eugen Tomac.

Eugen Tomac a deschis acțiune la CJUE

Europarlamentarul Eugen Tomac, preşedintele PMP, a anunţat, luni, că a deschis o acţiune împotriva Consiliului Uniunii Europene la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, cu scopul de a anula decizia Consiliului JAI şi pentru recunoaşterea dreptului României de a fi în Schengen. El a calificat actul Austriei ca fiind „profund nedrept şi discriminatoriu”.

„Nu putem accepta ca un singur stat să sfideze Tratatele Uniunii Europene şi legislaţia Schengen şi să blocheze, la periferia Uniunii Europene, o naţiune de peste 20 de milioane de cetăţeni europeni”, a justificat europarlamentarul

Eugen Tomac a explicat că este vorba de o acţiune în anulare, care îşi are temeiul în art. 263 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). El a cerut CJUE să constate nelegalitatea deciziei implicite în urma votului de pe 8 decembrie 2022, prin care Consiliul a decis împotriva aplicării integrale a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în România.

Decizia nu a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE, cum a fost cazul deciziei de primire a Croaţiei, însă reprezintă în continuare un act atacabil potrivit art. 253 din TFUE.