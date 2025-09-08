Monden Eugen Cristea, îndurerat după pierderea soției și a cățelușei sale







Actorul Eugen Cristea trece printr-o perioadă dificilă după moartea soției sale, Cristina Deleanu și a cățelușei lor. Eugen Cristea nu a păstrat cenușa soției sale, care a ales să fie incinerată. Vedeta a murit pe 15 mai, iar la trei luni după decesul ei, și cățelușa familiei s-a stins, relatează Viva.ro.

Eugen Cristea a participat singur, pentru prima dată, la petrecerea VIVA. La peste trei luni de la moartea soției sale, actorul încearcă să meargă mai departe, dedicându-se muncii și implicându-se în mai multe proiecte care îl țin ocupat.

Actorul a mărturisit că este pentru prima dată când participă singur la un eveniment, fără soția sa, Cristina Deleanu. Cristea a spus că privirile oamenilor, îndreptate imediat spre acesta. fac experiența neobișnuită și ciudată pentru el.

Eugen Cristea a declarat că nu a păstrat acasă cenușa soției sale, Cristina Deleanu, lăsând urna la crematoriu. Actorul a povestit cu tristețe că, la trei luni după pierderea Cristinei, a murit și cățelușa familiei, care a rezistat singură atât timp, fără stăpâna sa. Cristea a mărturisit că este convins că cele două suflete s-au reunit și că, într-un fel, soția continuă să aibă grijă de câinele lor drag.

Cristea a spus că nu a păstrat niciun obiect anume al soției sale, Cristina Deleanu, pentru că toate îi amintesc de ea, menționând totodată că a descoperit un jurnal scris de aceasta, cu numeroase pagini în care actrița reflecta asupra vieții, teatrului, culturii, poeziei și oamenilor, pe care actorul le citește și le păstrează cu atenție.

Actorul a declarat că joacă în prezent la Teatrul Național într-o piesă care a ajuns deja la reprezentația cu numărul 184.

De asemenea, el colaborează cu Teatrul Tănase la producția „E spectacol în oraș” și la proiectul propriu „Gâlcevile din Chioggia”, o adaptare după Goldoni, care va fi prezentată la Turnu Severin pe 15 septembrie.