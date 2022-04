Este sfârșitul lui Vladimir Putin! Dezvăluirea care îl pune la pământ. Va fi cel mai mare eșec pentru liderul de la Kremlin

O mare lovitură pentru Vladimir Putin ar fi ca războiul Rusiei în Ucraina să se încheie cu un câștig al Ucrainei, cu pierderea enclavelor pro-ruse din Donbas și Moldova și primirea țării lui Zelenski în UE. Liderul rus și-ar putea pierde definitiv titlul și cariera pentru care a muncit ani întregi. Va fi și un război psihologic pentru ruși, a spus Walter Russell Mead pentru Wall Street Journal.

Acest lucru nu s-a mai întâmplat din 1898, când Spania a pierdut bătălia în fața americanilor. Imperiul global care definise Spania odată cu descoperirile lui Cristofor Columb a fost istorie, iar spaniolii și-au pierdut încrederea în biserici.

Pentru Marea Britanie și Franța, eșecul lor din timpul Crizei Suezului, din 1956 le-a obligat să înțeleagă că nu mai dețin puterea absolută. Aceste state au realizat foarte greu că și-au pierdut credibilitatea.

Va fi al doilea moment Suez

Dacă va pierde Vladimir Putin ar putea fi ”momentul Suez ”al Moscovei. În cazul în care Rusia nu va câștiga, țara lor ar putea fi istorie. Consecințele sunt uriașe, iar liderul de la Kremlin s-ar putea confrunta cu dificultățile pe care Marea Britanie și Franța le-a întâmpinat în trecut.

Sub Romanovi, sub comuniști și sub liderul de la Kremlin, gândirea politică rusă s-a axat pe trei convingeri: că Rusia este unică, că diferența este transcendental importantă și că Rusia deține toată omenirea. Țara lui Putin s-ar putea confrunta cu cea mai mare criză de identitate din istorie.

Activiștii comuniști și fanii lui Vladimir Putin au considerat că Rusia este cea mai importantă țară. Moscova a fost „o a treia Romă” care avea să poarte torța creștinismului și a civilizației, după ce ”prima Romă” a fost derantajata de invadatorii barbari și ”a doua Romă (Constantinopolul) a căzut în mâinile turcilor.

Vladimir Putin s-a considerat mereu superior față de ceilalți lideri și a dorit ca Rusia să nu fie pătată de Occident. Rușii sunt convinși că doar cineva la nivelul Ecaterinei cea Mare sau al lui Stalin ar putea salva Moscova.

Ucraina, marea problemă a Rusiei

Vladimir Putin considera că prăbușirea Ucrainei îi va aduce titlul Moscovei de cea mai mare putere din Europa. Rusia vrea cu orice preț să îl scoată pe Volodimir Zelenski din peisaj.

Teoreticienii „eurasiatici” și naționaliștii ruși cred că o victorie a Ucrainei ortodoxe, slave și democratice asupra Rusiei despotice ar putea șterge toată Rusia de pe fața pământului, nu doar pe Vladimir Putin.