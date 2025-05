Este oficial. Tom Cruise și Ana de Armas formează un cuplu. Foto

Tom Cruise și Ana de Armas au confirmat că formează un cuplu. Cei doi au zburat împreună la Londra săptămâna aceasta, cu câteva zile înainte de cea de-a 37-a aniversare a ei.

Aceștia sunt mereu cu zâmbetul pe buze când sunt împreună, chiar dacă se zvonea că Ana de Armas are o relație cu Manuel Anido Cuesta, fiul vitreg al președintelui Cubei. Armas și Cruise au fost atenți și la ținuta pe care au purtat-o când au zburat spre Londra.

We could dream 😂. Because #TomCruise is single since 2012!! But I think his love is the film 😉! And he has so much friends 😂 https://t.co/j2PgFlyw9J pic.twitter.com/5bw5khauSx

— Vanilla 🇺🇸Sky✨Stunt (@VanillaSkyStunt) April 30, 2025