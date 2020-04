Idila a durat nici mai mult, nici mai puțin de cinci ani. În tot acest timp, drumul lor a fost presărat cu foarte multe certuri, despărțiri, dar cumva destinele li s-au încrucișat din nou, scrie Cancan.

De această dată se pare că totul pornește de la Dana Criminala, care este hotărâtă să-și încheie relația cu celebrul „Prinț al țiganilor”.

Dana a vorbit despre căsătoria ei cu Leo, dar nu a dat prea multe detalii, considerând că sunt „motive personale”.

„Casătoria mea cu Leo e pe punctul de a se încheia. Am fost căsătoriți din 2015, dar am înaintat divorțul la un cabinet notarial. Urmează să fie și el înștiințat, am considerat că așa e mai bine pentru mine. Nu voi spune motivele, sunt lucruri personale.

Știu că mă iubește și că o să fiu mereu în inima lui indiferent ce o să zică și ce o să facă. Și mai știu că circul este trăsătura lui de bază, iar eu nu o să fac asta, mie îmi plac adevărul și realitatea și credeți-mă… dosarul lui e destul de gros.

Și așa are destule probleme de sănătate, probleme cu legea, probleme cu diferite personae. Ce pot să spun e ca Dumnezeu să-l ajute”, a declarat Dana Criminala