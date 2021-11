Este cel mai cumplit avertisment: Vor fi peste 500.000 de decese Covid, începând de acum şi până în luna februarie

Thierry Breton a declarat că România dispune de tot ceea ce are nevoie pentru a accelera campania de vaccinare. Mai mult, comisarul european pentru piaţă internă a vorbit despre modul în care poate fi controlat fenomenul fake news privind vaccinarea, prezent nu numai în România ci peste tot în lume.

Cu privire la deciziile dificile pe care România trebuie să le adopte pentru a îmbunătăţi vaccinarea, acesta a spus că suntem în faţa unui nou val al pandemiei. Cel de al cincilea.

Comisarul european: „Ştim că pentru a putea lupta cu acest val al pandemiei şi să evităm să ajungem la spital, pentru că, din păcate, unii care ajung la spital mor, deoarece este o boală foarte periculoasă, avem un instrument, ştim ce trebuie să facem: trebuie să ne vaccinăm.

Şi eu, în calitate de comisar responsabil cu vaccinarea în Uniunea Europeană, am lucrat din greu pentru a fi siguri că putem să furnizăm suficiente vaccinuri pentru toată Europa, iar acest lucru a fost realizat, dar şi pentru restul lumii. Astăzi, Europa este cel mai mare producător de vaccinuri, în special vaccinuri de tip ARN mesager”, a mai spus Thierry Breton.

Producem 300 de milioane de doze de vaccin în fiecare lună

Comisarul a subliniat că în Europa „ Am ajuns la peste 75% din populaţia care este vaccinată, ceea ce este un lucru bun, pentru că înseamnă că doar 25% este în continuare în pericol. Însă, în România, suntem sub 55% şi acesta este un risc major şi de aceea am spus că trebuie să accelerăm campania de vaccinare. Acesta este instrumentul de care dispunem acum şi depinde numai de noi”.

Cu privire la fake news-urile legate vaccin, Thierry Breton a recunoscut că sunt peste tot, nu doar în România: „Avem fake news în Franţa, în Germania, în Lituania, în Spania, peste tot. În Portugalia există foarte multe fake news-uri, dar în Portugalia aproape 90% din populaţie este vaccinată”, subliniază expertul UE.

Am putea avea pentru întreg continentul peste 500.000 de decese Covid, începând de acum şi până în luna februarie sau martie

Thierry Breton este îngrijorat de faptul că: „nu numai că vine iarna, dar odată cu iarna vine şi un nou val al pandemiei. Şi apropo, nu doar eu spun asta, ci şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO), care spune că se aşteaptă ca Europa în întregime, incluzând şi Rusia, unde ştim că avem o mare problemă cu acceptarea vaccinurilor, şi dacă nu face progrese am putea avea pentru întreg continentul peste 500.000 de decese din cauza Covid, începând de acum şi până în luna februarie sau martie a anului următor”, a mai spune comisarul european într-un interviu realizat de Agerpres.

La ce să aștepte România în ceea ce privește licitaţia pentru atribuirea de frecvenţe 5G

Comisarul european pentru Piaţa Internă, Thierry Breton, este de părere că tehnologia 5G va aduce extrem de multe îmbunătățiri.

„Cred că 5G va aduce foarte multe noi aplicaţii şi servicii, acest lucru este valabil pentru Internetul Lucrurilor (IoT), automobile conectate, producţie digitală, foarte multe noi aplicaţii, nu doar pentru viaţa noastră, acest lucru era deja valabil cu 4G, dar şi noi aplicaţii inclusiv în domeniul sănătăţii, medicinei. Deci cred că nu ar trebui să aşteptăm prea mult. Unele state au început deja, şi cred că acesta este un lucru bun. Sunt bucuros să văd că România începe acum, pentru că este nevoie de câteva semestre pentru introducerea 5G, dar cu cât mai repede va fi disponibil cu atât mai bine va fi pentru tranziţia tuturor sectoarelor noastre economice, inclusiv a industriilor”, a concluzionat comisarul.