Conflict în Orientul Mijlociu. SUA se implică în pregătirea replicii israeliene contra Iranului

Armata israeliană pregătește o operațiune de răspuns la raidurile cu rachete iraniene de la începutul săptămânii. În acest sens, la Tel Aviv a sosit șeful Comandamentului Central al SUA, generalul Michael Erik Kurilla.

Generalul Michael Erik Kurilla va participa la planificarea loviturilor pe care le pregătește IDF împotriva Iranului. Ministrul de Externe iranian a ameninţat că țara sa va reacţiona „încă şi mai puternic” dacă va fi atacată.

Şeful Comandamentului Central al SUA a sosit sâmbătă în Israel. Generalul Michael Erik Kurilla va lua parte la planificarea operațiunilor de răspuns împotriva Iranului. Armata israeliană urmează să se coordoneze cu forțele militare americane din zona Orientului Mijlociu.

Iranul a lansat în jur de 200 de rachete, împotriva Israelului, ca represalii faţă de campania militară contra grupării Hezbollah din Liban. Atacul de la Teheran s-a dorit o replică la uciderea mai multor șefi ai grupării Hezbollah din Liban. Majoritatea rachetelor au fost interceptate de apărarea aeriană. O parte din rachetele iraniene au lovit baze militare israeliene, fără a distruge avioane sau infrastructuri esenţiale.

În acest context, armata israeliană a anunțat că va replica, însă nu a dat nici un detaliu legat de intențiile sale.

Preşedintele american Joe Biden a cerut ca armata israeliană să nu lovească instalaţiile petroliere iraniene. Aceste lovituri, ar crește prețul petrolului și ar afecta economia americană înainte de alegeri. Pe de altă parte, candidatul republican Donald Trump a sugerat Israelului să lovească instalaţiile nucleare iraniene.

Israelul nu a dat detalii despre riposta contra Iranului, oficialii săi precizând că acestea vor fi dezvăluite la momentul potrivit.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu stated in his Video Speech earlier to the Israeli Public, “Iran launched Hundreds of Missiles against us in one of the Largest Attacks in History. No Country in the World would accept such an Attack, Israel will not accept it either.… pic.twitter.com/SoRMpUzJmy

— OSINTdefender (@sentdefender) October 5, 2024