Este apa cu lămâie un izvor de sănătate? Ce arată ultimele studii în materie de nutriție

Apa cu lămâie este un adevărat trend în ultima vreme în materie de nutriție. Se spune că ajută la digestie și la slăbit, că scade pensiunea arterială, crește imunitatea și elimină ridurile. Din păcate nu există dovezi științifice clare care să susțină aceste afirmații. Însă, dacă analizăm proprietățile lămâilor, vom vedea că are multe beneficii pentru sănătate. Nu este însă o soluție miraculoasă și trebuie ajutată și alte obiceiuri sănătoase.

Beneficiile lămâilor

Sucul de lămâie conține multe vitamine și minerale și are puține calorii. Nutriționiștii spun că sucul de lămâie este o sursă bună de acid folic și potasiu și o sursă foarte bună de vitamina C.

Un studiu realizat de Nutrients în 2017, a comparat beneficiile ingerării vitaminei C cu aplicarea locală de creme și unguente. S-a descoperit că un apot mare de vitamina C în dietă a ajutat pielea să se vindece mai repede și să reducă aspectul cicatricilor. Mai mult, un studiu publicat cu un an înainte în revista Food Chemistry a constatat că vitamina C din „amestecurile de sucuri pe bază de citrice” a ajutat la suprimarea formării ridurilor la șoarecii fără păr, prin stimularea producției de colagen, potrivit livescience.com.

Dozele mari de vitamina C pot fi, de asemenea, eficiente în protejarea sistemului imunitar al organismului, protejându-l de infecții. Acest fapt este dovedit de multiple studii științifice.

Potrivit NutritionData, lămâile conțin și calciu și potasiu și pot ajuta la reducerea tensiunii arteriale. Este nevoie însă și de un regim sărac în grăsimi. Nu puteți mânca slănină și mezeluri zilnic și să credeți să un suc de lămâie dizolvă toate grăsimile.

În ceea ce privește slăbitul, sucul de lămâie nu poate face totul. Dacă însă beți apă cu lămâie în loc de sucuri de fructe sau sucuri din comerț, veți reduce aportul de calorii și automat veți pierde în greutate.

Cum preparați apa cu lămâie

Tăiați o lămâie și puneți câte felii doriți într-o cană de apă tocmai fiartă. Puteți stoarce lămâia pentru a extrage mai întâi sucul și apoi adăugați-l în apă. Asigurați-vă că îndepărtați mai întâi sâmburii și lăsați apa să se răcească puțin înainte de a bea.

De asemenea, puteți fierbe lămâia în apă (aproximativ 3 minute), tăind fructele în sferturi sau felii și adăugându-le într-o oală cu apă clocotită. Dacă vi se pare că apa cu lămâie este prea acră, puteți adăuga puțină miere, dar atenție la calorii.