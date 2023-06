Eșecul wagneriadei: Cauze

GRU și KGB. La capitolul studii, Evghenii Prigojin are școala vieții plus nouă ani de pușcărie. În ce privește pregătirea militară, este un autodidact – dar, conștient de limitele sale, s-a înconjurat de profesioniști. Mai tot statul major Wagner este alcătuit din ofițeri ai serviciului de spionaj al Armatei ruse, GRU (denumirea corectă actuală e ”GU”). Iar în Africa, în Siria și în Ucraina, Wagner a servit drept acoperire ”neoficială” pentru acțiuni planificate și organizate de GRU, derulate ulterior sub supervizarea GRU.