Rebeliunea Wagner. Ca la meci: Un comandant militar ucrainean mânca popcorn și urmărea pe tabletă cursul evenimentelor

Comandantul unei unități de drone care acționează spre Bahmut, oraș unde au luptat și mercenarii de la Wagner, a ironizat în stilul propriu ce se întâmplă în Ucraina.

El a umplut cu popcorn mai multe genți pentru drone, după care s-a filmat în timp ce se uită pe o tabletă la derularea evenimentelor din Rusia.

Video of the famous Ukrainian drone commander “Magyar” watching the military coup in Russia while eating enormous amounts of salted popcorn pic.twitter.com/eSkne0GvJP

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023