Erupții violente la Stromboli. Unul dintre cei mai activi vulcani din lume, un pericol pentru Italia

Unul dintre cei mai activi vulcani din lume pune în pericol Italia. Vulcanul Stromboli erupe violent. Stromboli, înalt de 926 de metri, este unul dintre cei mai activi vulcani din lume. Vulcanul erupe în mod constant, cu erupții din ce în ce mai mari. Apar din mai multe deschideri de cratere la intervale neregulate, de la câteva minute la o oră.

Materialul ejectat cade de obicei înapoi în crater sau uneori se rostogolește pe o rampă naturală, Sciara del Fuoco, dincolo de așezările umane, în mare. Vulcanul este o destinație populară pentru excursii – pentru drumeții ghidate la crater sau tururi cu barca în jurul insulei.

Activitatea excepțional de mare a determinat autoritățile să declare o avertizare de dezastru

Vulcanul a devenit mai activ decât de obicei în ultimele săptămâni, iar nivelul lavei din crater a crescut într-o asemenea măsură încât se revarsă și trimite un flux fierbinte de magmă către mare. Luni (9 octombrie), intensitatea exploziilor a crescut. Sunt imagini în care arată cum fluxul de lavă se deplasează spre mare cu zgomot puternic.

Rămâne de văzut dacă va fi la fel de violent ca în urmă cu exact un an. Ministerul Protecției Civile al regiunii Sicilia a emis un avertisment, având în vedere activitatea vulcanică ridicată a Stromboli:

Sursa foto: X

„Atragem atenție tuturor că în cazul unei erupții, pe insula Stromboli pot apărea precipitații balistice (cenușă, pietre, bolovani) și/sau valuri de tsunami. Nu părăsiți casa și nu vă apropiați de uși și ferestre deoarece mișcarea aerului cauzată de o posibilă explozie ar putea sparge geamul. Căutați adăpost sub o masă sau sub un perete mai gros și evitați să vă adăpostiți sub verande și acoperișuri”.