Trapperița Erika Isac, autoarea „Macarena”, ar putea intra în politică

Erika Isac, autoarea „Macarena", ar putea intra în politică







Erika Isac, care cântă căntroversata piesă „Macarena”, lansează o nouă melodie de încurajare pentru fetele și femeile din România. Artista a anunțat că ar putea intra în politcă în viitorul apropiat.

Erika Isac lansează melodia „Femei în parlament” pe 8 martie, chiar de Ziua Drepturilor Femeilor. Ea a declarat că această piesă este pentru a încuraja fetele din România. Artista a mai spus că ar putea intra și în politică.

Erika Isac, despre intrarea în politică

„Momentan sunt doar artistă, nu am gânduri să intru în politică, cel puțin nu în momentul în care vorbim acum. Poate pe viitor mă voi trezi într-o dimineață și voi zice: azi schimb lumea! Este posibil”, a zis Erika Isac.„Nu am un personaj politic pe care să-l apreciez în mod special. Sunt totuși câțiva pe care îi apreciez. Dar sunt și câțiva pe care nu-i apreciez. Ca toată lumea, am și eu preferințe. Cât despre asta cu intratul în politică… v-am zis… momentan nu știu. Acum sunt artistă și atât. Eu cânt. Eu sunt cu microfoanele”, a mai spus ea.

Erika Isac, invitată în Parlamentul European

După melodia „Macarena”, cântăreța a fost invitată să vorbească în Parlamentul European, dar încă nu a fost. Aceasta a mai spus că tinerii nu sunt așa de interesați de politică, dar că ar trebui să meargă la vot și să se gândească la viitorul țării lor.

„Încurajez tinerii să meargă la vot, mi se pare că populația tânăra contează foarte mult și că deciziile noastre le luăm pentru viitorul nostru atunci cand ieșim la vot. Eu personal am ieșit la vot de la 18 ani de fiecare dată când a fost cazul. Încurajez tinerii să se implice și în politică, să se informeze mai mult. Tinerii în acest moment sunt foarte deconectați de politică și de actualitate pentru că locurile sunt ocupate de oamenii mai maturi”, a mai zis Erika Isac.

Încurajează piesele cu un mesaj puternic

Tânăra consideră că este util ca melodiile din România să abordeze și teme sociale, tabu sau trecute cu vederea de zeci de ani. Artista speră ca mesajul pieselor ei să inspire multe femei.

„Eu cred că avem mesaje, dacă știi unde să cauți, în mod evident la radio sau pe platformele mainstream cel mai bine o să meargă piesele bazate pe divertisment, despre dragoste, băutură, femei. Dar mi se pare foarte important să incluzi și mesaje care să conteze cu adevărat. Nu zice nimeni să ieși ca mine să ”dai în ei” dar e bine să incluzi și un mesaj, dacă nu în piese măcar pe platformele tale sociale care sunt de mare impact, știm toți cât de important e să ai urmăritori pe care îi poți influența. Un share contează, un clip la ceva timp contează, poate chiar un vers”, a spus Erika Isac, potrivit Spectacola.