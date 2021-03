Epic fail în relația cu Kim. Oficialii americani susțin că au încercat să ia legătură cu autoritățile de la Phenian, dar fără succes. Asta în pofida faptului că s-a recurs la mai multe canale diplomatice.

Înalt oficial: „Nu am primit niciun răspuns de la Phenian”

„Am încercat să luăm legătura cu guvernul nord-coreean prin diferite canale, de la mijlocul lunii februarie, în special la New York”, a declarat luni, sub rezerva anonimatului, un înalt oficial american. „Până în prezent, nu am primit niciun răspuns de la Phenian”, a adăugat acesta. Obiectivul acestui demers este acela de a reduce „riscurile escaladării” în Peninsula coreeană, relatează Agerpres.

Informaţia a fost confirmată inclusiv de Casa Albă, anunță Reuters. „Noi am încercat. Diplomaţia este întotdeauna scopul nostru”, a declarat ziariştilor purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki. Aceasta a adăugat că guvernul SUA are mai multe canale prin care poate face acest lucru.

„Luna de miere” Kim Jong Un–Trump a luat sfârșit. Fără „dialog activ” de un peste un an

După mai multe schimburi de insulte şi ameninţări cu războiul nuclear, Kim Jong Un şi Donald Trump au marcat o apropiere spectaculoasă, prin mai multe întâlniri atât istorice cât şi simbolice. Totuși nu s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte problema delicată a programelor nuclear, respectiv balistic dezvoltate de Phenian. Negocierile s-au blocat odată cu eşecul răsunător al celui de-al doilea summit dintre cei doi lideri, la sfârşitul lui februarie 2019, la Hanoi.

Unul dintre motivele acestei frânări a fost absenţa consensului cu privire la concesiile pe care Coreea de Nord ar trebui să le facă în schimbul unei ridicări a sancţiunilor internaţionale care o vizează. Un oficial al administraţiei Biden a precizat că nu există „dialog activ” între Washington şi Phenian de „peste un an”.

Epic fail în relația cu Kim. Joe Biden a lansat o revizuire aprofundată a politicii SUA faţă de Phenian

Noul preşedinte ales a lansat o revizuire aprofundată a politicii SUA faţă de Phenian în sensul examinării tuturor opţiunilor posibile în faţa „ameninţării tot mai mari” pe care Coreea de Nord o reprezintă „pentru vecinii săi şi pentru comunitatea internaţională”, a mai precizat sursa citată. „Pe tot parcursul acestui proces, vom continua să ne consultăm cu aliaţii noştri japonezi şi sud-coreeni pentru a le solicita ideile şi a explora noi abordări”, a adăugat oficialul american.

De la începutul lunii ianuarie a.c., liderul nord-coreean a calificat SUA „cel mai mare duşman” al Coreei de Nord. Kim a adăugat că politica Washingtonului faţă de Phenian nu se va schimba „niciodată”, „oricine ar fi la putere” în Statele Unite.

