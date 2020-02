Iată cum s-a desfășurat „acțiunea”. Românul nostru s-a aflat în același avion cu care a călătorit un cetăţean italian, diagnosticat cu Coronavirus, la întoarcere din Bologna, plecând în Italia de la Craiova, pe 22 februarie. El a stat lângă italianul repectiv şi, la întoarcerea în ţară, ar fi trebuit să intre imediat în carantină. Numai că, la repatriere, pe 25 februarie, a declarat pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă că vine de la Verona. Și așa a fost lăsat în voia lui și a rămas pentru două zile în Bucureşti, unde s-a cazat la un hotel, urmând să participe la o emisiune de televiziune.

DSP Olt zice că „suspectul” e cazat, în carantină, într-un hotel din București

Numai că, ieri, 27 februarie, Direcția de Sănătate Publică Olt a fost contactată de reporterii respectivei televiziuni care au informat și au cerut date despre cetățeanul respctiv. Cea care a dat în vileag toată această aventură, care s-ar putea solda cu urmări tragice, a fost medicul epidemiolog Marinela Madan (foto), de la DSP Olt.

Astăzi, doctorița a declarat, exclusiv pentru Evenimentul zilei: „El se află într-un hotel din Sectorul 6 din București. Este izolat acolo. Am garanția că i s-au luat probe de sânge, că nu prezintă semne de boală. Dar a rămas «carantinat» în camera lui de la hotel. Noi am aflat abia ieri, în jurul orei 12.00, când am fost sunați de la postul de televiziune respectiv și am fost întrebați ce și cum”.

Managerul hotelului neagă categoric

Doamna doctor Marinela Madan ne-a spus și numele hotelului, numai că n-o să-l spunem aici și arătăm și de ce. Asta pentru că am vorbit cu managerul respectivului hotel, doamna M. A., de trei ori până acum. Dânsa a negat categoric această informație: „ Nu am știință despre așa ceva. Ar fi trebuit să știu. Noi avem patru hoteluri, din care două le manageriez eu personal, dar și pe celelalte două le cunosc foarte bine. Ar fi trebuit să fiu prima care află dacă avem așa ceva, pentru că hotelurile sunt pline cu clienți”.

Nici recepționera de la respectivul hotel nu știa nimic despre aceasă situație specială. A rămas perplexă când am chestionat-o. Pur și simplu nu știa nimic.

La „Matei Balș” nimeni nu știe nimic

Ne-am interesat și la Institulul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din Capitală, unde ar fi trebuit dus, de urgență, „suspectul”. Am vorbit cu doamna profesor doctor Victoria Aramă (foto), care și ea a rămas uimită de informațiile acestea.

„La raportul de gardă din această dimineață nu ni s-a arătat niciun nou caz de suspect cu coronavirus. Dacă ar fi ajuns la noi s-ar fi vorbit, desigur. Dar eu, personal, nu știu nimic despre așa ceva. Noi răspundem doar pentru cei care intră la noi în spital. Dincolo de poarta noastră este treaba Direcției de Sănătate Public a Municipiului București”.

Doamna doctor Aramă este șefă de secție la „Matei Balș”. Știe ce spune.

