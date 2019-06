Perfidul Albion! Englezii out de la Euro, dar tot cu nasul pe sus. Comentarii despre naționala noastră și după ce i-am umilit

The Guardian scrie despre înfrângerea în față „unei echipe oarecare a României", în timp ce portarul Henderson, vinovat la golul de 3-2, marcat de Florinel Coman, s-a remarcat doar în zona de interviuri. Goalkeeperul aflat în proprietatea lui Manchester United a spus că Anglia a fost mai bună și decât Franța, și decât România.





Mai mult, deși sunt cu bagajele făcute, Henderson crede că britanicii ar fi trebuit să câștige competiția, având în vedere valoarea lotului.

„Suntem mai buni decât România? Da. Suntem mai buni decât Franța? Da! Când mă uit la echipa și la jucători, cred că suntem cea mai bună echipa a turneului! Am fost sub nivelul nostru. Am vrut să venim aici și să câștigăm turneul. Oricine ar câștigă Euro de anul asta poate fi învins de noi într-un meci direct. E păcat de ce s-a întâmplat. Ne-am dezamăgit pe noi înșine și pe cei de acasă", a spus Henderson, portrivit sport.ro.

Aidy Boothroyd (48 de ani), selecționerul englezilor, declara cu superioritate înainte de meci că România se va mulțumi și cu un rezultat de egalitate.

Echipa României a surclasat, vineri, naționala Albioniului cîștigând duelul de la Cesena cu scorul de 4-2. Ea a condus în permanență pe tabela de marcaj. George Pușcaș, Ianis Hagi și Florinel Coman (2) au fost autorii golurilor echipei noastre, care ne-a adus o frumoasă victorie precum și șanse reale de calificare în etapele superioare ale competiției din Italia.

Cine e de fapt Sorina, fetita luata cu mascatii de la familia ei! Motivul pentru care 122 de familii au refuzat sa o adopte

Pagina 1 din 1