Coliziunea recentă cu limba engleză a fostului ministrul al Mediului, Costel Alexe, a fost speculată în cheie ironică de Ambasada Suediei.

„Bam,Bam, Bam” pe ordinea de zi

În prezent președinte al Consiliului județean Iași, Costel Alexe, a fost încurcat vizibil și teribil de denumirea în limba engleză a unei organizaţii în timp ce citea un document. “Bam, bam, bam”, a spus Costel Alexe, după ce s-a încurcat serios de două-trei ori la citirea denumirii respective.

Într-una dintre postările de joi, 1 aprilie, pe pagina de Facebook a ambasadei Suediei apare fotografia unui sortiment de pizza. Imaginea apetisantei pizza este însoțită de un text cu următoarea explicaţie:

Pizza cu de … toate și … BAM BAM

”Din meniul de prânz al ambasadei: pizza cu banane, curry, brânză și stafide, alune, BAM BAM, stiți voi. *NOT A JOKE.” Postarea ambasadei mai conţine hashtagul Ambasciata d’Italia a Bucarest.

Rumoarea cu care a fost abordată ideea prânzului la ambasada Suediei a fost, în general, apreciată de vizitatorii paginii. Au existat însă și persoane care au luat însă imaginea însoţitoare mai în serios decât textul.

“Era bună și o pizza de la Ikea. Bam, bam! “, scrie un internaut, cu trimitere la faptul că respectiva companie a fost fondată în Suedia, mai precizează sursa citată.

Un altul comentator consideră că postarea este mai degrabă de natură să-i irite pe italieni, prin compoziţia foarte exotică a sortimentului de pizza.

“Ambasada Italiei in Bucuresti asta imi arata a incident diplomatic. Sunteti pe teren neutru, dar chiar si asa. Daca era despre sarmale cu banane noi treceam la fapte! Nu stiu, treaba voastra!”, a scris acesta.

Cuvinte grele în engleză, monșer

Costel Alexe, s-a poticnit în fața a zeci de consilieri județeni, când a încercat să citească de pe foaie numele, în engleză, al unei asociații în care Consiliul Județean Iași este membru fondator.

Trădat de propria pronunție la rostirea primelor cuvinte, Costel Alexe s-a lăsat păgubaș și a rezumat denumirea la o serie de interjecții. “…Bam, Bam,Bam”, a fost soluţia aleasă de fostul ministru pentru a ieşi din impas.

“Asociația ATRIUM Arhitecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory” a fost denumirea care l-a țintuit pe Costel Alexe. La final, președintele CJ Iași a izbucnit în râs. “Engleză, da”, a spus el, printre hohotele celor din sală.