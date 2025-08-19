Economie Energie nucleară pentru AI-ul Google. Compania a încheiat primul acord de furnizare cu o centrală din Tennesse







Kairos Power va construi primul reactor nuclear pentru Google, care încearcă să-şi suplimenteze necesarul de energie crescut pentru dezvoltarea AI-ului, a anunțat, compania, într-un comunicat de presă. Primul acord a fost deja semnat, cu o centrală nucleară din Tennesse. „Pentru a alimenta viitorul, trebuie să creștem disponibilitatea surselor de energie inteligente și ferme”, a declarat Amanda Peterson Corio, directorul global al departamentului de energie pentru centre de date al Google.

Nevoia de dezvoltare a AI-ului vine și cu un consum imens de energie. Din acest motiv, Google a încheiat, încă de anul trecut, un acord cu Kairos Power, companie care va dezvolta centrale nucleare modulare.

Google va construi prima sa centrală nucleară Hermes 2 în Oak Ridge, Tennessee, în parteneriat cu startup-ul Kairos Power și Autoritatea din Valea Tennesse (TVA).

„Această colaborare cu TVA, Kairos Power și comunitatea Oak Ridge va accelera implementarea tehnologiilor nucleare inovatoare. Va contribui la susținerea nevoilor noastre de dezvoltare digitale, în creștere. Proiectul va produce energie fără emisii de carbon. Lecțiile învățate din dezvoltarea și operarea centralei Hermes 2 vor contribui la reducerea costurilor viitoarelor reactoare. Proiectul va genera energie curată și fermă în regiunea TVA, și nu numai”, a mai spus Amanda Peterson.

Obiectivul Google este de a avea acces la cel puțin 500 megawați energie, până la finalul anului 2035. Cantitatea este necesară pentru dezvoltarea tehnologie AI.

Google lucrează în acest sens cu startup-ul Kairos Power, iar centrala din Oak Ridge este doar prima din cele șase care se vor construi.

Proiectul include multiple reactoare modulare mici, ce vor furniza energie pentru centrele de date Google din Montgomery County, Tennessee şi Jackson County, Alabama