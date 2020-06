Ultima săptămână a fost cruntă pentru Emily Burghelea, care și-a dat demisia în direct de la Antena 1, din cauza modului în care producătorii se purtau cu Vulpița, pe numele ei real Veronica Stegaru.

Emily a declarat cu lacrimi în ochi că este inuman ce se petrece acolo, motivând că Vulpița este constant bătută de către Viorel Stegaru, soțul ei, dar nimeni nu spune nimic despre asta și nici nu se iau măsuri.

Fiind o fire foarte emotivă asistentei TV i-a fost foarte greu să se abțină din a plânge, în cele din urmă lacrimile cucerind ochii vedetei.

În prezent, Emily este dispusă să facă orice pentru a demonstra că are dreptate, ba chiar „a sărit la gâtul” Mirelei Vaida, transmițându-i un mesaj cu subînțeles. Desigur, mesajul îi vizează pe toți cei care încearcă să mușamalizeze evenimentele neplăcute prin Veronica Stegaru a trecut în ultima perioadă.

De când și-a dat demisia din Antena 1, fosta asistentă a adus acuzații grave emisiunii, spunând că se mușamalizează violențele la care o supune Viorel, pe Vulpița.

Acum, Emily și-a luat o vacanță pe cinste și a preferat să plece cât mai departe de tot acest scandal pe care-l trăiește zilnic de mai bine de o săptămână. Degajată și mereu în contact cu fanii săi, Emily Burghelea le-a transmis acestora un mesaj inedit pe contul ei de Instagram, într-o manieră la fel de inedită.

Emily a postat o poză în care apare îmbrăcată într-un tricou pe care se prezintă un mesaj ciudat, cel mai probabil destinat atât Mirelei Vaida, dar și celorlalți șefi de la Antena 1, care, după spusele ei, ascund adevărul de ochii lumii.

„Adevărul este scump! Daca trebuie sa platesc ca am spus adevarul… eu o sa platesc! Ne vedem in instanta. Am plecat in vacanta. V-am pupat!” a scris Emily, pe Instagramul său, conform Cancan.