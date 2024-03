Monden Emily Burghelea, influencer de meserie. Câți bani câștigă vedeta







Emily Burghelea este una dintre cele mai apreciate influencerite de la noi. Este atât de apreciată încât inclusiv iubitul ei i a preluat numele.

Emily Burghelea este un influencer de succes și acest lucru este demonstrat și de numărul de urmăritori pe care îi are. Vedeta are aproape jumătate de milion de followeri pe Instagram. De asemenea are câteva zeci de mii de urmăritori si pe Youtube și 58.000 pe Facebook. Drept urmare și veniturile ei sunt pe măsură.

Emilia Lăcrămioara Burghelea, așa cum se numește vedeta deține firma Glamssy Studio Shop. Potrivit informațiilor din spațiul public influencerul a avut o cifră de afaceri netă în anul 2022 de 992.268. Această cifră este de patru ori mai mare decât cea din 2022.

Cifră de afaceri de sute de mii de lei, niciun salariat

Cert este că firma nu are niciun salariat, potrivit informațiilor din spațiul public. Emily se ocupă în cea mai mare parte de postările ei legat de diferitele produse pe care le promovează.

Drept urmare nici nu s-ar justifica vreun angajat. Poate doar soțul ei, care o apreciază atât de tare încât inclusiv numele lui pe instagram are legătură cu ea. Acesta are titulatura de iubitul lui Emily pe pagina de socializare pe care o deține.

Așa că a reușit să atingă și el pe Instagram 150.000 de urmăritori. Iar pe pagina lui se găsesc foarte multe postări cu familia pe care o are cu influencerita, dar și din vacanțele lor.

Până și soțul i-a preluat numele

Emily Burghelea a început cariera online acum câțiva ani. Le arăta atunci urmăritoarelor ei produse cosmetice pe care le folosea și pentru care făcea promovare.

Acum influencerul face conținut pe mai multe paliere ba chiar are și o colaborare cu un post de televiziune, Cert este că niciodată nu și-a neglijat fanii de pe internt care sunt la curent cu tot ceea ce descoperă aceasta nou în domeniile pe care le promovează.

Pe de altă parte, având în vedere numărul de urmăritori, Emily încasează probabil la o postare nu mai puțin de 2-3 mii de euro. Desigur că ea are o listă de clienți, astfel că și câștigurile ei sunt pe măsură.