Emily Burghelea a născut. Mesajul emoționant al influenceriței

Influencerița Emily Burghelea a devenit mamă pentru a treia oară și a postat primele imagini cu bebelușul în brațe. După luni întregi de așteptare, familia acesteia s-a mărit. Influencerița și soțul ei, Andrei, mai au o fetiță, Amedeea, și un băiețel, Damian, iar acum au primit în viața lor un nou membru.

Chiar dacă medicii estimaseră că nașterea va avea loc la începutul lunii octombrie, bebelușul a decis să vină pe lume puțin mai târziu, prelungind emoțiile întregii familii. Emily a ajuns la spital duminică seara, când au început contracțiile.

Într-una dintre fotografii, influencerița apare într-un scaun cu rotile, fiind însoțită de o asistentă, vizibil emoționată și pregătită pentru momentul cel mare. Câteva ore mai târziu, a postat o altă imagine, ținându-și bebelușul în brațe, cu un mesaj simplu, dar plin de emoție.

Mesajul ei a adunat rapid mii de aprecieri și felicitări din partea fanilor și prietenilor virtuali, care au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje de bucurie și urări de sănătate pentru mamă și copil.

Emily și soțul ei, Andrei, nu au dezvăluit încă numele celui de-al treilea copil. Spre deosebire de celelalte sarcini, de data aceasta au ales să nu afle sexul bebelușului înainte de naștere, dorind ca totul să rămână o surpriză.

„Nu am ales nici până acum nume. Avem o listă de preferințe și la fete, și la băieți, dar nu suntem 100% deciși. O să simțim atunci. La Amedeea, Andrei a visat numele și faptul că va fi fetiță. La Damian, eu am simțit pur și simplu că acela era numele potrivit. Acum nu am avut astfel de semne. Andrei zice că o să își aleagă numele singur sau singură, într-un fel sau altul.”

Emily a povestit de mai multe ori despre credința ei în semne și intuiție, mai ales după ce a trecut printr-un accident care i-a schimbat modul de a privi viața. „După accident am început să fiu mult mai atentă la semne și mereu le caut, dar momentan nu au venit”, mărturisea ea cu puțin timp înainte de naștere.

Emily Burghelea este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România, fostă concurentă la „Bravo, ai stil!” și ulterior prezentatoare TV. Tânăra a devenit populară datorită personalității sale energice și autentice, dar și pentru modul natural în care vorbește despre viața de familie, maternitate și provocările zilnice.

Pe rețelele de socializare, Emily are o comunitate numeroasă, unde împărtășește constant momente din viața ei, de la proiecte profesionale până la clipe intime petrecute alături de soțul ei și cei trei copii.