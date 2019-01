Emil Boc despre Guvernul României: ”Fără buget nu putem face nimic”. Doar Clujul a pierdut anual 27 de milioane de euro

Fost premier al României și actual primar al Clujului, Emil Boc a vorbit despre ineficiența Guvernului, care nu a reușit să propună un proiect de buget care să fie adoptat de Parlament.





Emil Boc susține că fiecare primărie din Românie pierde în aceste zile bani ca urmare a faptului că nu există un buget național. ”Fără buget nu putem face nimic. Nu știu ce se întâmplă în țara asta. E greu! Nu e ușor să faci un buget, dar este inadmisibil ca în luna ianuarie, suntem în 10 ianuarie, și să nu discuți nimic, niște chestii principiale. Bă, îl depunem la Parlament până în 20 ianuarie, și, între 20 ianuarie și 1 februarie, îl adoptă Parlamentul, după care merge la promulgare și în 15 februarie îl ai în Monitorul Oficial. Din 15 februarie, 45 de zile au la dispoziție administrațiile locale să își adopte bugetul. Măcar o schemă de asta generală. Dar nu știm nimic. Nu știm nici pe ce cote să contăm. Am pierdut 28 de milioane de euro anul trecut, dar pierdem și anul acesta”, a declarat primarul Clujului.

Mai mult, fostul premier al țării a explicat și cum se pierd banii de către primării prin faptul că nu există buget. Fostul premier a spus că municipiul Cluj-Napoca are nevoie de bani foarte mulți pentru diverse proiecte, cum ar fi exproprierile de pe două străzi importante din oraș, Moților și Bună Ziua, care vor fi lărgite pentru a se asigura un trafic mai fluent spre importantele cartiere ale orașului. ”Deja pierdem în fiecare lună, anul acesta, în raport cu anul trecut. E o șmecherie aici, măruntă, pe care am observat-o. Deci anul trecut au fost 43% cotele din impozitul pe venit care se întorceau la Primăria Cluj-Napoca, din tot ce se plătește impozit pe venit. Acum, neavând un buget te duci la Legea administrației publice, unde cota este de 41%. Deci noi nu primim pe legea bugetului de anul trecut, ci după o lege care este în vigoare. Deci primim mai puțin cu 2%. În noul buget, noi am cerut 60% să primim din impozitul plătit de clujeni, pentru a păstra nivelul din 2017, altfel pierdem 28 de milioane de euro în fiecare an. Nu numai că nu primim, dar ni se va lua și din ce ni se cuvenea ca și venituri care trebuie să vină la bugetul local din cotele defalcate din impozitul pe venit. Degeaba facem noi locuri de muncă, salarii mari, pentru că banii nu rămân la noi”, a spus primarul Emil Boc.

