Embargoul Rusiei pe importul de fructe din Republica Moldova, nejustificat

Embargoul Rusiei pe importul de fructe din Republica Moldova nu are la bază nicio justificare tehnică, arată autoritățile de profil de la Chișinău.

Moscova lovește în producătorii de fructe

Decizia autorităților rusești de impunere a unui embargo la fructele și legumele moldovenești e gândită doar să lovească în producătorii moldoveni.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a explicat, după ce Moscova și-a anunțat măsurile de retorsiune cu care amenințase anterior, că fructele și legumele moldovenești sunt exportate în peste 80 de țări. Mai mult, în acest an s-au dublat cantitățile de prune și de mere exportate în țările europene.

Cu toate acestea, în nicio țară, cu excepția Rusiei, nu au fost semnalate notificări asupra anumitor încălcări, mai arată ANSA.

„Decizia autorităților rusești contravine principiilor fitosanitare internaționale și nu are la bază niciun argument real. Piața europeană, care are condiții stricte în ce privește calitatea produselor, are o cerere tot mai mare și apreciază fructele și produsele moldovenești. Rapoartele de laborator demonstrează lipsa dăunătorilor menționați în loturile analizate”, se arată în comunicatul Agenției.

Embargoul rusesc nu are bază factuală

ANSA precizează că embargoul rusesc nu poate avea nicio legătură cu calitatea produselor din Republica Moldova.

Reamintim că, pe 30 noiembrie 2023, pe pagina oficială a Serviciului Federal de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară al Federației Ruse (Rosselhoznadzor) a fost publicat un comunicat care anunța instituirea embargoului la importul de fructe și legume din Republica Moldova. Interdicția intră în vigoare începând cu data de 4 decembrie.

ANSA a anunțat și că nu a fost notificată oficial de autoritățile fitosanitare de la Moscova despre intenția Federației Ruse de a aplica restricții. Asta după ce „Rosselhoznadzor” a susținut că a găsit în produsele agricole din Republica Moldova insecte dăunătoare (Grapholita molesta, Frankliniella occidentalis, Bactrocera dorsalis, Frankliniella occidentalis ș.a.), care sunt interzise în statele Uniunii Economice Eurasiatice.

Embargoul pe fructe, măsură politică

„Considerăm învinuirile aduse drept nefondate și pripite, deoarece Rosselhoznadzor a fost informat la timp despre acțiunile întreprinse de către autoritatea moldovenească la primele cinci notificări printr-un răspuns oficial, însoțit de rapoartele de laborator care demonstrează lipsa acestor dăunători în loturile de fructe și legume”, se arată în comunicatul ANSA.

Instituția a adăugat că, pe tot parcursul anului 2023 nu a primit nicio notificare de la Rosselhoznadzor. Doar în ultima perioadă, pe fondul tensiunilor politice generate de demersurile pentru aderarea la UE ale Chișinăului, rușii au trimis opt notificări, dintre care trei doar în perioada 24-29 noiembrie.

Dar și la acelea ANSA a răspuns, iar la ultimele trei vor fi transmise răspunsuri oficiale imediat ce vor veni rezultatele de laborator.