International Elton John, bântuit de gânduri negre. Artistul spune că mai are puțin de trăit







Sir Elton John se gândește la moarte. În vârstă de 77 de ani, artistul este tot mai obsedat de ideea sfârșitului și declară, cumva resemnat, că nu crede că mai are mult de trăit.

Un nou documentar

Într-un nou documentar despre viața sa, Sir Elton John spune că cei doi copii ai săi, pe care-i are în tutelă alături de soțul David Furnish, au început să se teamă pentru viața artistului. "Nu știu câți ani mai am de trăit”, spune cântărețul.

El a vorbit deschis despre temerile privind propria-i moarte. „Mă întreb ce se va întâmpla cu toate chestiile astea când termin? Aceasta este ultima perioadă a vieții mele. Nu știu cât timp mi-a mai rămas", declară Elton John.

Artistul a fost anul trecut în turneul de adio Farewell Yellow Brick Road.

A avut probleme mari de sănătate

El a avut, de-a lungul anilor, diverse probleme de sănătate. A avut inclusiv proteze la genunchi și șold, dar și intervenții chirurgicale pentru cancerul de prostată. Recent, a dezvăluit că are vederea limitată la unul dintre ochi, în urma unei infecții oculare severe.

Trist și resemnat, Elton John recunoaște că se gândește la momentul în care își va lua adio de la viață. "Rocketman" este acum bântuit de gânduri negre.

„Și te gândești mai mult la asta când ajungi la vârsta mea. Te gândești la viață și la moarte", spune el.

Elton John se declară foarte obosit și nu știe dacă va mai lucra de acum înainte, deși i-ar plăcea să facă înregistrări noi și să participe la emisiuni radio.

"Este foarte obositor. Sunt obișnuit cu asta și sunt un veteran în asta... dar aici începi să te gândești la moarte", afirmă el.

"Elton John: Never Too Late"

Filmul "Elton John: Never Too Late" a fost prezentat la o proiecție de gală specială la Royal Festival Hall, ca parte a Festivalului de Film de la Londra (LFF).

Regizat de RJ Cutler și soțul lui Sir Elton, David Furnish, proiectul include filmări și conversații nemaivăzute până acum cu partenerul de lungă durată al artistului, Bernie Taupin, precum și cu Dua Lipa și regretatul John Lennon.

În 2019, Taron Egerton a jucat în "Rocketman", un film despre începutul vieții lui Sir Elton, care descrie copilăria lui până în anii 1980. Filmul a câștigat un Oscar pentru cea mai bună melodie originală.

Cunoscut pentru hituri precum I'm Still Standing, Candle In The Wind și Your Song, el a fost numit membru al Ordinului Companions of Honor în 2021.