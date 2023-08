Elon Musk revoluționează Twitter. Aplicația X vine cu o surpriză de proporții

Elon Musk revoluționează Twitter. Reţeaua de socializare X va permite apeluri vocale și video. Iar acest lucru a fost confirmat de miliardar. Mai exact, utilizatorii aplicației vor putea telefona de pe Twitter.

Funcţia va fi disponibilă pe telefoanele iPhone şi Android, precum şi pe PC-uri şi computerele Mac de la Apple. Elon Musk a mai spus că nu sunt necesare numere de telefon deoarece rețeaua de socializare X este ca o agendă de adrese globală, a mai scris el.

Anunţul face parte din planul lui Elon Musk de a transforma reţeaua Twitter, pe care a cumpărat-o pentru aproximativ 44 de miliarde de dolari, în noua platformă X, adaptată tehnologiei actuale. Aceste caracteristici, atunci când vor fi introduse, ar plasa X în concurență directă cu WhatsApp, Telegram și alte aplicații de social media care oferă aceleași servicii.

Video & audio calls coming to X:

– Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book

That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023