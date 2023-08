Elon Musk a admis în premieră că Twitter ar putea eșua, aşa cum au prezis atât de mulți, a scris miliardarul. Un alt aspect pe care-l deranjează este faptul că Meta și-a lansat Threads pe 5 iulie. A strâns rapid peste 100 de milioane de înscrieri, a raportat revista Time.

În acest context, este posibil ca Elon Musk să se îngrijoreze de faptul că rivalul său Mark Zuckerberg îl copiază. Iar eforturile de a curăța platforma de roboți și de a o transforma într-o „super-aplicație” încă nu par să funcționeze.

„Adevărul trist este că în momentul de față nu există rețele de socializare grozave. S-ar putea ca noi să eșuăm. Cum au prezis atât de mulți. Dar vom da tot ce avem mai bun pentru a ne asigura că este măcar una”, a scris Musk.

The sad truth is that there are no great “social networks” right now.

We may fail, as so many have predicted, but we will try our best to make there be at least one.

