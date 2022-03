Elon Musk, război total declarat lui Vladimir Putin. Cum ajută sateliții Starlink la distrugerea tancurilor și camioanelor rusești pe timpul nopții. FOTO

Elon Musk s-a alăturat Ucrainei în războiul împotriva lui Vladimir Putin. Sateliții Starlink dezvoltați de CEO-ul Tesla ajută dronele superioare ale ucrainenilor să doboare pe timpul nopții ținte de armament rusești, precum tancuri și camioane.

Un lider al unității specializate în recunoaștere aeriană Aerorozvidka, care operează drone modificate cu camere termice pentru a surprinde vehiculele militare rusești, a explicat, vineri, rolul pe care îi joacă sateliții lui Elon Musk în război.

„Dacă folosim o dronă cu vedere termică pe timp de noapte, drona trebuie să se conecteze prin Starlink la tipul de artilerie și să creeze achiziția de ținte”, a declarat un lider al unității Aerorozvidka pentru ziarul The Times of London.

Sistemul de internet Starlink asigură faptul că echipele de drone pot lucra chiar dacă există întreruperi de internet sau de energie electrică – care sunt frecvente în Ucraina devastată de război.

Pe 26 februarie, Mykhailo Fedorov, vicepremierul Ucrainei, i-a cerut lui Elon Musk, pe Twitter, să trimită terminale Starlink în Ucraina. Musk s-a conformat, scriindu-i lui Fedorov pe Twitter o zi mai târziu că serviciul Starlink a fost activat în Ucraina și că mai multe terminale sunt pe drum.

Ucraina a primit cel puțin patru transporturi de terminale Starlink începând cu data de 1 martie, potrivit mesajelor lui Fedorov. Oficialul ucrainean a vorbit ultima dată despre un nou lot de terminale Starlink care a sosit în țară sâmbătă.

A new batch of Starlink stations! While Russia is blocking access to the Internet, Ukraine is becoming more open to the entire world. Ukraine is the truth. The truth always wins. Thank you, @elonmusk, the Government of Poland, and Orlen. pic.twitter.com/TP0kpn3rPS

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 18, 2022