Elon Musk, pus într-o situație delicată. Miliardarul ar fi lucrat ilegal în Statele Unite

Elon Musk este unul dintre principalii susținători ai lui Donald Trump, adversar declarat al migrației, legale sau ilegale. În mod ironic, dezvăluirile presei americane arată că miliardarul de la Tesla a lucrat ilegal în Statele Unite.

Donald Trump promite că va demara cea mai amplă operațiune de deportare din istoria Statelor Unite, dacă va fi reales la Casa Albă. De ani de zile, el îi prezintă pe migranți drept invadatori şi infractori.

Miliardarul de la Tesla și Space-X este un susținător declarat al lui Donald Trump și, implicit, al politicilor sale antimigrație. În mod ironic, însă, presa americană a dezvăluit că Elon Musk ar fi lucrat ilegal pe teritoriul american, la începutul anilor '90.

Washington Post a relatat că miliardarul, născut în Africa de Sud, a sosit în Palo Alto, în California, în 1995. El trebuia să urmeze cursurile Universităţii Stanford, dar nu s-a înscris niciodată la programul de studii universitare. În schimb, a dezvoltat o companie de software Zip2 pe care a vândur-o în 1999. Elon Musk a încasat în urma acestei tranzacții aproximativ 300 de milioane de dolari, potrivit publicaţiei.

Pe de altă parte, doi specialiști în legislația imigrației, susțin că omul de afaceri nu putea lucra legal. Pentru a obține o autorizație de muncă și pentru a o menține, acesta trebuia să fie înscris la un curs complet de studii.

Exclusive: South African-born Elon Musk worked illegally in the United States as he launched his entrepreneurial career after ditching a graduate studies program in California, according to documents obtained by The Post. https://t.co/2uT0vpkT5e

— The Washington Post (@washingtonpost) October 26, 2024