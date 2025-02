Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 februarie 2025. Despre Astrologie, din nou (5)







25 februarie

Pe 25 februarie s-au născut Pierre-Auguste Renoir, Friedrich Haendel, Enrico Caruso, Carlo Goldoni, Anthony Burgess, George Harrison, Benedetto Croce, Tom Courtenay, Costache Antoniu, Richard Oschanitzky, Jean Georgescu, Virgil Duda.

Până la 1 Martie, deci nici astăzi, nu este nicio sărbătoare, notificare, în calendarul poporului român. Apoi încep sărbătorile primăverii, iar de la echinocţiul de primăvară - trecerea de la elemenul apă la elementul aer.

Nicio planetă retrogradă, planetele sunt strânse într-o jumătate de zodiac, de la Capricorn, la Rac.

Dar să revenim la astrologia noastră cea de toate zilele, marea mea pasiune. Am primit multă corespondenţă. Vă răspund că “după 30 de ani ascendentul este mai important decât zodia” este o mare, imensă prostie, că Luna neagră, Lilith, asteroizii cu nume greceşti, karmele, reîncarnările, lecţiile de viaţă, a 13-a zodie, şi alte bazaconii nu fac parte din Astrologia serioasă!

De unde provin aceste aiureli, care fac deliciul publicului, dar dezonorează Astrologia? Îmi puteţi răspune? Bune întrebări!

Aici trebuie să fac o paranteză. În România războiului rece situaţia astrologiei a fost oarecum vitregă. De exemplu, un unchi tare drag mie, medic de excepţie şi doctor în filozofie, a fost convocat să dea explicații la Miliţie pentru “deţinere și răspândirea de materiale subversive”. Era vorba de un zodiac, dactilografiat la o maşină de scris. Unchiul meu făcuse războiul şi primise cele mai înalte decoraţii, ba mai era și doctorul lui Gheorgiu-Dej, aşa că l-au lăsat în pace! Maiorul de interne, însă la sfârșit, l-a întrebat: ”Dom’ doctor, de ce vă încurcați cu prostiile astea?” dându-i zodiacul dactilografiat înapoi. Unchiul Costin a zâmbit și a raspuns: ”Dialectica marxistă spune să experimentăm, și apoi nici nu știi ce priză au horoscoapele astea la femei!” Se întâmpla în anul 1952. Este adevărat că după aceea situaţia s-a mai schimbat, în sensul că nu te mai chema nimeni la Miliție.

Este normal ca după 1989 să fi apărut în România o mulţime de astrologi autodidacţi. Eu învățasem astrologie și altele la Teheran, la ”Madrasse Omar Khayyam”. Timp de patru ani.

Am încercat să ţin cursuri în perioada respectivă dar a fost pe o perioadă limitată. Așa că mi s-a spus ”dom’ Profesor” și așa mi-a rămas numele. Totuşi câteva sute, poate o mie de persoane, timp de un an, mi-au urmărit cursurile la Casa de cultură a studenţilor şi la Facultatea de Fizică de la Măgurele. M-am bucurat când am văzut ceea ce predasem, în cărţi apărute ulterior.

A apărut Asociaţia Astrologilor în toamna lui 1990, recunoscută internațional, la impulsul meu, şi mai mulţi astrologi şi astroloage bine pregătitiţi, cu un discurs decent şi stăpâni pe aparatul astrologic, pe care sper că i-am ajutat în perioada de început. De exemplu, Neti Sandu, Cristina Vanea, Sandu Ciuceanu, Elena Manea şi mulţi alţii, scuze pentru ordinea întâmplătoare sau pentru omisiuni.

Apoi, comandamentele politicii și diplomației mondiale m-au chemat înapoi în Orient.

Pe de altă parte, unele dintre persoanele care pretind, astăzi, că practică astrologia au dorit să atragă atenţia publicului prin tot felul de declaraţii excentrice, aici ca şi aiurea, în lume. Poate nici nu ştiu astrologie, o crează pe loc în faţa camerei de luat vederi a televizorului!

Notorietatea aduce bani, este evident! De aici derapările cu ascendentul, karmele, asteroizii şi altele, nu le mai repet că mă enervez!

Mai bine să spun ce trebuie să se facă. Zodiacul tropical, casele egale, Soarele, Luna, cele cinci planete clasice, aspectele sunt foarte importante, poziţiile planetelor în zodii şi case. Mijlocul cerului, ascendentul, guvernatorul horoscopului, punctajul planetelor în elemente, calităţi, genuri, configuraţiile, poate câţiva indicatori arabi, aşa, pentru exotism, punctul norocului, Fortuna, de exemplu şi ceea ce este foarte important, cheile de interpretare creştine.

Planetele grele, Uranus, Neptun, și mica Pluton, “colective” trebuie tratate cu multă prudenţă, sunt indicaţii pentru o generaţie întreagă nu pentru o singură persoană! Apoi, foarte important, teoria ciclurilor: un eveniment, o trăiere, ceva, se poate repeta cu mai multe șanse în cam aceleaşi condiţii astrale cu cât şirul iteraţiilor este mai lung. Punct!

Cu acest aparat s-au obţinut în istorie rezultatele de excepţie ale astrologiei, nu cu derapări, invenţii, exotisme şi superstiţii!

Sigur, Evangeline Adams, celebra astroloagă americană, arată în cartea ei principală "Astrology for Everyone", apărută în anul 1931, că un astrolog profesionist trebuie să-şi schimbe discursul în funcţie de consultant, de clasa socială, de nivelul de înţelegere şi preţul onorariului. "Una este un horoscop pentru zece dolari, alta un horoscop pentru cincizeci de dolari"!

Personal nu sunt de acord cu această poziţie, în străinătate am dat la fel de multă importanţă unui horoscop făcut pe gratis, la fel ca pentru unul de 5.000 de dolari! În prezent nu mai fac horoscoape personale, am făcut deja prea multe. Iar pentru fiecare horoscop personal un astrolog adevărat plătește cu energia lui vitală. Și încă cred că astrologia trebuie făcută gratuit, ca un serviciu social, spiritual. Oamenii trebuie ajutaţi, nu taxaţi!

Şi mai este ceva, ceva neliniştitor şi care mă tulbură. Sunt eu aşa de bun ca astrolog, încât chiar "ghicesc" aproape exact ceea ce o să se întâmple, sau pur şi simplu, după cum mă avertiza Mircea Eliade, descriind un eveniment îi forţez statistic producerea, spunând anumitor persoane viitorul, le oblig, într-un fel, să intre în acel viitor... Până nu desluşesc acest lucru, nu mai insistaţi degeaba, nu fac decât horoscoapele zodiacale generale, pe zodii, pe care le vedeţi, aici în EVZ, după metoda cardinalului Pierre d’Ailly și cheile de interpretare ale Papei Urban!

Dar despre altceva doream să vă informez, dragi lupi, padawani și hobbiți. La 783 ani lumină de Pământ, în Constelația Tauris se găsește o stea mică, o ”pitică maron”. Nici nu are nume ci doar un indicativ, J0331-27. Masa steluței este doar 8% din masa Soarelui. Temperatura la suprafața ei este doar de 1.800 de grade Celsius față de 5.500 la suprafața Soarelui nostru. Steluța de clasa ”L” abia reușește să-și susțină procesele termonucleare.

Ei bine, pe data de 5 iulie 2008, Observatorul XMM-Newton, care observa spațiul în spectrul razelor X, a inregistrat o emisie gigantică de energie de la steaua J0331-27. Inregistrarările se fac automat și sunt verificate, mai târziu, de savanți, treptat. Acum a venit rândul și steluței J0331-27. Astrofizicienii au constata că în timp de doar două minute steluța a emis o cantitate înspământătoare de energie de 10 ori mai mult decât cantitatea de energie emisă de Soarele nostru în același spectru. Contrar oricăror teorii sau bilanț energetic. Așa că savanții s-au grăbit să scrie un raport de trei pagini în ”Astronomy and Astrophysics” numărul care a apărut ieri, suplimentând ceea ce au publicat în anul 2020. Dacă ei mint și eu mint, pentru că așa cum spuneau grecii în agora, când povesteau ceva: ”Spun ce am auzit, dar eu nu am fost acolo!”

"This is the most interesting scientific part of the discovery, because we did not expect L-dwarf stars to store enough energy in their magnetic fields to give rise to such outbursts," a declarat una dintre semnatarele raportului, Beate Stelzer, de la ”Germany's Institute for Astronomy and Astrophysics” și de la ”Italy's Astronomical Observatory of Palermo”. O fi un semnal ? Bună întrebare !

Gurile rele din astrofizică spun că micuța stea, prin comportamentul ei nărvaș, aruncă în aer toate teoriile astrofizice, de la Big Bang la materia neagră, trecând prin teoria relativității și modelul standard. Întrebată, doamna Beate Stelzer a declarat: "We just don't know — nobody knows!"

Avem doar certitudinea și speranța că mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 februarie 2025

BERBEC Ai posibilitatea să discuţi despre ideile tale. Mai mult, poţi să obţii ajutor şi sprijin pentru proiectele, interesele tale. Fii diplomat şi lasă impresia că "toţi vor avea de câştigat"! Cumpăra-ti lucrul acela la care râvnesti de mult timp – inflaţia este ca pasta de dinţi, odată ieşită din tub nu mai poate fi pusă la loc – mai târziu, aproape sigur, nu o sa mai iti poti permite. Poate este un cadou pentru 1 Martie! Cine ştie mai bine decat tu însuţi, ce dar îţi doreşti, de fapt...

TAUR Intuiţia îţi şopteşte la ureche ce să faci! Urmează-i sfatul, pentru că nu prea ai de ales. Nimic nou! Totul este în mişcare, dar "ce e val, ca valul trece, nu spera şi nu ai teamă!" Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Trebuie să faci bani, nu să te gândeşti la ei! Astăzi te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indrăzneţe, mai ales dacă lucrezi in domeniul creatiei.

GEMENI Trebuie să fii foarte atent la cheltuieli. Dacă este cazul, la depozite bancare, conturi, rate, carduri, investiţii, dividente, rente, dobânzi - la toată nenorocirea asta financiar-bancară! Şi nu uita sfatul meu: nu amesteca utilul cu plăcutul. Steaua Vega iţi indică astăzi o zi în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovada de inspiraţie, atât în relaţiile familie cât şi în afaceri. Astăzi nu trebuie să faci nici o plată, să nu cheltuieşti decât pentru strictul necesar. Şi încă un sfat: astăzi, marţi, nu se dă cu aspiratorul chiar dacă este mizerie în casă după petrecerea de Dragobete!

RAC Atitudinea ta pacifistă te fac popular la serviciu. Nu-ţi fie frică de virajele pe care destinul le pune azi pe drumul tău! Realizezi că viaţa îţi dă ce îţi trebuie, nu ceea ce îţi doreşti! Fericiti fie făcătorii de pace, iar astazi o sa te numeri si tu printre ei, pentru ca aplanezi cu multa diplomatie un conflict din anturaj. Nu că ai avea un talent anume, dar astăzi eşti la momentul potrivit în locul potrivit. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie. In aceasta perioadă, cu aspecte complexe, unii dintre Raci nu se simt în largul lor, anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică. Ca să-ţi impui punctul de vedere personal trebuie sa vorbeşti cu convingere şi patimă, atunci lipsa de argumente nu se prea observa.

LEU Eşti într-o permanentă căutare, fără să poţi defini exact când se va termina activitatea. De fapt, pe măsură ce cauţi, descoperi adevăruri care îţi deschid alte piste de investigaţie. Succes! Nu te lasa copleşit de rutina zilnică, căuta să te distrezi şi să legi noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la răceli, la umezeală. Cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Sănătatea este buna, banii – constant. Pe total o zi buna!

FECIOARĂ Cu Mercur în conjuncție cu Saturn, în Pești, nu prea ai darul oratoriei, astăzi. Mai mult, poţi să faci unele remarci care să nu fie bine primite de anturaj. Sfatul stelelor: zâmbeşte mult şi vorbeşte foarte puţin! Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In aceasta perioada ai ceva noroc. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi o viaţă socială mai densă, mai reuşită. Astăzi este o zi foarte prielnică profesiei, meseriei, activităţii tale. Fecioarele şi flăcăii care dau examene sau interviuri sunt avantajati de astre. Sigur examenul poate fi şi in bucatarie, pentru o cină selectă în doi, sau patru dacă socotiţi şi pisica şi căţeluşul, dar neapărat după ce studiaţi cartea de bucate.

BALANŢĂ Relaţiile tale cu anturajul nu sunt prea armonioase, numai astăzi! Totuşi, ai reperat pe cineva care îţi place şi încerci să ieşi în evidenţă! Inventează ceva, poate "a doua zi de Dragobete"! Din nou, ce vrei, viaţa se repetă din lipsa de imaginaţie, ai acelaşi gen de probleme în dragoste, sau la serviciu, pe care ai jurat să nu le mai ai niciodată! Nu pune la inimă bârfele şi vorbele in doi peri, mai ales daca provin de la bărbaţii din anturajul tau - ai aspecte negative in zodiile masculine. Daca vrei să începi o relaţie, atunci astăzi este ziua. Spune-i orice, păstrează iniţiativa, ţine-i atenţia concentrată şi... poate ai succes!

SCORPION O atitudine de genul „toţi o să avem de câştigat” este recomandată. Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt azi armonioase, dar nu şi cu cele din semne de apă şi pământ. Arta de a face avere are două căi: să câştigi mult şi să consumi puţin. Confucius spunea că ţăranul chinez este un om fericit şi sănătos pentru că este modest şi harnic. Pe atunci nu existau bănci. Astăzi, pe seară, stelele spun să-ţi oferi o distracţie, poate la un club plăcut, poate la un spectacol sau concert. Cultura nu intră în economie.

SĂGETĂTOR Dimineaţa începe târziu, iar atmosfera de anotimp incert te trage la distracţie, dans şi... mult somn! Trebuie să-ţi “aeriseşti” stilul de viaţă, să ai un orizont de vedere în ceea ce faci! Banii şi veniturile, în general, sunt bine aspectate, încasările pe care le aştepţi vor veni, totuşi, este adevărat că nu la valoarea pe care o speri. Doar se apropie sfârşitul lunii! Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, un camarad pe care te poţi bizui. Initiativele de astazi se ilustreaza prin absenţă – nu ai o zi excelenta in ceea ce priveste originalitatea gandirii şi vrei să te plictiseşti singur, nu în grup!

CAPRICORN Luna, bine aspectată și Marte, Jupiter, Saturn și Pluton, în aspecte multiple, provoacă sentimente complexe. Regreţi şi ai speranţă, în acelaşi timp. Se pare că prezentul te îngrijorează, de aceea te refugiezi în trecut şi viitor! Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Energia ta vitală este în creştere, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii tai sunt foarte ocupati. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare, cu aplicaţie directă la bugetul familiei tale, sau a buzunarului tău.

VĂRSĂTOR O zi obişnuită de marţi în care lucrurile şi evenimentele se înşiră, cuminţi, cum trebuie! Nu primeşti nicio veste. Este de bine, înseamnă că totul este normal! Nu pleca la drum lung! Poţi găsi ceva informaţii care să te îndrepte către o afacere nouă. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit imediat. Astăzi poţi să dai consistenţa necesară eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Puţin sport nu ar strica: sală, bazin, poate chiar o sauna, sau măcar plimbări în aer curat.

PEŞTI Domeniul dragostei e bine aspectat. Relaţiile sociale sunt bine văzute și dinamizate de Marte din Rac. Întăreşte-ţi propria viziune sentimentală şi eliberează-te de influenţele exterioare! Nu îţi face procese de conştiinţă inutile. Viaţa merge înainte şi datele se schimbă mereu. Cu informaţiile pe care le-ai avut ai luat o hotărâre care a părut că este cea mai bună. Doar nu eşti propriul duşman ca să-ţi faci singur rău? Apoi datele s-au schimbat şi hotărârea nu ţi-a mai părut cea mai bună. Totuşi, te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasă şi încă foarte friguroasă şi presiunea atmosferică variază mult.