Elon Musk, previziune sumbră, legată de recesiunea economică din SUA. Americanii vor avea viață grea mult timp

Elon Musk crede că SUA se îndreaptă către o recesiune. Cel mai bogat om din lume și-a prezentat evaluarea asupra economiei SUA la adunarea anuală a acționarilor Tesla.

„Efectuarea de prognoze macroeconomice este o rețetă pentru dezastru, dar presupunerea mea este că am depășit vârful inflației și că vom avea o recesiune. Bănuiesc că aceasta este o speculație totală. Dar aș presupune că este o recesiune ușoară pentru, nu știu, 18 luni”, a spus miliardarul.

Va scădea inflația

Musk susține că, deoarece Tesla trebuie să comande mărfuri cu câteva luni înainte, are o perspectivă asupra direcției prețurilor în timp. O veste bună pentru consumatori: Musk a spus că prețurile pe care le are Tesla sunt în scădere, ceea ce „sugerează că am depășit vârful inflației”. El a spus că se așteaptă ca inflația să „scadă rapid”, deși a recunoscut că situația s-ar putea schimba.

De luni de zile, economiștii au tras un semnal de alarmă că SUA s-ar putea îndrepta către o recesiune. Inflația a împins Rezerva Federală să majoreze ratele dobânzilor în efortul de a stabiliza economia și de a încetini cheltuielile. Acțiunile s-au prăbușit în acest an, după o piață îndelungată, iar companiile mari de la Coinbase la Tesla au anunțat concedieri la scară largă pentru a reduce costurile.

Reduceri de personal

Musk a declarat la începutul acestui an că Tesla va căuta să reducă cu 10% din personalul său. Producătorul auto Ford se pregătește să reducă aproximativ 8.000 de posturi, a raportat Bloomberg.

Totuși, nu toți economiștii sunt de acord și există semne că economia este relativ sănătoasă. Organizația care declară când SUA intră în recesiune, respectiv Biroul Național de Cercetare Economică, nu a făcut încă apelul, potrivit Business Insider.

Cel mai bogat om din istorie

Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX a ajuns cel mai bogat om din istorie cu o avere de 290 de miliarde de dolari, conform revistei Forbes. El l-a depășit pe Jeff Bezos, fondatorul Amazon și Blue Origin, cu peste 100 de miliarde de dolari.

Mai mult, averea lui Elon Musk depășește Produsul Intern Brut al României, care este 260 de miliarde de dolari, potrivit estimărilor Institutului Național de Statistică.

Elon Musk lucrează pentru a revoluționa transportul atât pe Pământ, prin producătorul de mașini electrice Tesla, cât și în spațiu, prin producătorul de rachete SpaceX. El deține 21% din Tesla, dar a folosit mai mult de jumătate din participația sa ca garanție pentru împrumuturi;