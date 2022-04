Elitele rusești încearcă să scape de sancțiunile occidentale. Federația Rusă apelează la un truc

Pașapoartele diplomatice sunt documente de călătorie care sunt eliberate diplomaților acreditați și oficialilor guvernamentali, cum ar fi trimișii ministerului de externe și alții. În conformitate cu Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice, deținătorii de pașapoarte diplomatice beneficiază de imunitate diplomatică și sunt, de obicei, supuși unor inspecții foarte limitate de către personalul de securitate atunci când trec granițele internaționale.

Cereri de pașapoarte diplomatice

Miercuri, SOTA Vision, un site de știri alternativ și o rețea de socializare din Rusia, a susținut într-un raport că Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a ordonat tipărirea a aproape 175.000 de pașapoarte diplomatice, la costul de peste 300 de milioane de ruble.

Raportul, care a fost tradus în engleză de ziarul britanic The Daily Mail, punea sub semnul întrebării necesitatea tipăririi atât de multe pașapoarte diplomatice. Acesta a menționat că Ministerul Afacerilor Externe are nu mai mult de 15.000 de angajați, dintre care doar aproximativ o treime petrec timp în străinătate și, prin urmare, necesită pașapoarte diplomatice.

Sustragerea de la sancțiunile occidentale

Deci, care este motivul pentru utilizarea atâtor pașapoarte diplomatice? Potrivit SOTA Vision, acestea pot fi folosite de membri ai elitei economice și guvernamentale ruse, precum și de familiile acestora, pentru a se sustrage de la sancțiunile occidentale privind călătoriile internaționale și pentru a evita arestarea atunci când călătoresc în străinătate.

De la invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie a acestui an, Rusia a fost supusă celor mai dure sancțiuni din partea țărilor occidentale de la sfârșitul Războiului Rece. În plus, angajații agențiilor de informații ruse pot folosi câteva mii de aceste pașapoarte diplomatice pentru ca angajații lor să opereze în străinătate sub ceea ce este cunoscut sub numele de „acoperire oficială”. Astfel de agenții includ Serviciul de Informații Externe (SVR), Serviciul Federal de Securitate (FSB) și Serviciul Federal de Protecție (FSO), a menționat SOTA Vision, potrivit Intel News.