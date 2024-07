English section Eliminarea lui Biden și încoronarea lui Harris. Editorial de Marco Vicenzino







La trei săptămâni după prestația sa dezastruoasă de la dezbatere, președintele american Joe Biden a ieșit din cursa prezidențială într-un mod fără precedent în istoria modernă a Americii.

El a fost înlăturat ca urmare a presiunii crescânde din partea aleșilor democrați, a activiștilor de partid, a unor segmente considerabile ale presei mainstream și, mai presus de toate, a marilor donatori care finanțează Partidul Democrat.

Acestea sunt aceleași persoane care au sprijinit pe deplin candidatura sa inițială, conștiente în mare măsură de declinul cognitiv al lui Biden. Pentru ei concluzia era că Biden l-a învins o dată pe Trump și că era singurul care putea să o facă din nou.

Punctul cel mai important pentru Biden era să fie în deplinătatea facultăților fizice pentru a trece cu succes linia de sosire pe 5 noiembrie, ziua alegerilor.

Orgoliul lui Biden nu l-a lăsat să iasă din cursă

Prăbușirea politică a lui Biden din dezbaterea din 27 iunie a declanșat panică masivă în rândurile partidului său și așa a început procesul de eliminare.

În încercarea sa de a supraviețui, Biden și-a asigurat sprijinul aripii stângi a partidului său, în special al senatorului Bernie Sanders și al entităților care reprezintă membrii Congresului din comunitățile de afro-americani și hispanici.

Cu toate acestea, presiunea din partea principalului establishment democrat s-a dovedit copleșitoare chiar și pentru cel mai puternic om din lume.

Orgoliul lui Biden nu l-a lăsat să iasă din cursă. Dar susținătorii săi inițiali l-au forțat să se retragă și apoi l-au lăudat pentru „altruismul” său, pentru că a cedat locul unui candidat din noua generație, vicepreședintelui Kamala Harris.

Întrebări serioase cu privire la legitimitatea democratică

Aceasta a fost încoronată instantaneu de conducerea partidului, fără nicio concurență pentru nominalizare și cu mai puțin de patru luni înainte de alegeri. Acest lucru ridică întrebări serioase cu privire la legitimitatea democratică în cea mai importantă democrație și cea mai puternică națiune din lume.

Cine este mai exact vicepreședintele Kamala Harris, persoana care a candidat la președinție în 2020 și nu a participat în 2024 la alegerile primare care stabilesc candidatul oficial al partidului la președinție?

Publicul american și lumea întreagă așteaptă să înțeleagă în mod exact pe cine anume reprezintă ea.

Stafful ei de campanie speră să rezolve acest lucru până la 19 august, când începe Convenția de trei zile a Partidului Democrat, și este de așteptat ca Harris să fie încoronată oficial drept candidatul partidului la președinție.

Marco Vicenzino este un nou editorialist al evz.ro. Acesta este consilier de strategie globală pentru directorii de companii internaționale și expert geopolitic.

The Biden Ouster, and Harris Coronation

By Marco Vicenzino

Three weeks after his disastrous debate performance, U.S. President Joe Biden exited the presidential race in a manner unprecedented iin modern American history.

He was toppled due to mounting pressure from Democratic elected officials, party activists, considerable segments of mainstream media and, above all, large donors who fund the Democratic Party.

These are the same characters who fully supported his initial run, largely aware of Biden’s cognitive decline. For them, the bottom line was that Biden defeated Trump once and he was the only one who could do it again. The key was for Biden to be just fit enough to successfully reach the finish line on November 5, Election Day.

Biden’s political collapse at the June 27 debate triggered massive panic in his party’s ranks and the ouster process began.

Biden’s ego did not want to exit the race

In his bid to survive, Biden secured the support of the left wing of his party, particularity from Senator Bernie Sanders and the entities representing the congressional members of the Black and Hispanic communities.

However the pressure from the mainstream Democratic establishment proved too overwhelming for the most powerful man in the world.

Biden’s ego did not want to exit the race. His original supporters forced him out and then praised him for his ‘selflessness’ in giving way to a new generation candidate, his Vice President Kamala Harris.

Serious questions about democratic legitimacy

She was instantly coronated by the party establishment with no competition for the nomination, and less than four months before the election. This raises serious questions about democratic legitimacy in the world’s leading democracy, and most powerful nation.

Who exactly is Vice President Kamala Harris, the person who ran for President in 2020 and failed to participate in the actual state primaries that determine the party’s official candidate for president?

The American public, and the world, are on standby to effectively comprehend what exactly she represents.

Her campaign hopes to establish that by August 19 when the three-day Democratic Party Convention begins and Harris is officially coronated as the party’s candidate for the presidency.

Marco Vicenzino is a global strategy advisor to international business executives and geopolitical expert. Guest Contributor on CNN, BBC, CNBC, France24 and other global media outlets.