„Săptămâna trecută am mers la patru școli din Alexandria și am văzut toate lucruile astea. Cornurile când le desfaci se fărâmiță, iaurtul e apă de ploaie, iar merele sunt stricate. Am vorbit la Direcția de Sănătate Publică, la Inspectoratul Școlar, dar cei care trebuie să refuze marfa neconformă sunt cei de la școală.

După ce am intervenit a apărut termenul de valabilitate la cornuri”, a transmis Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți.

Iulian Cristache a postat și câteva fotografii cu alimentele alterate pe rețelele de socializare, ca un semnal de alarmă.

„Astea sunt unele dintre merele care se distribuie în școlile din TR. Săptămâna trecută am facut un tur al câtorva școli și am constatat că nu există termen de valabilitate la corn. Iaurtul este un fel de apă de ploaie, chiar dacă are numai 1.8% grăsime. Gustul nu era acru, doar unul anost. Adică… niciunul.

Am mers la DSP, CJ etc. După intervenția mea… au apărut și termenele de valabilitate la cornuri. Acum văd că se continuă aceasta bătaie de joc. Nu înțeleg de ce nu se refuză aceste produse neconforme! Chiar nu înțeleg! De ce personalul care recepționează marfa… nu-si respectă fișa postului? Să inteleg că există ceva presiuni pentru acceptarea unor produse care nu sunt conforme? Chiar nu pricep!

De asemena, nu se respectă nici termenele de livrare conform caietului de sarcini. Se aduce marfă pentru mai multe zile. Este un semnal de alarmă pe care-l trag. Sper ca ISJ, DSP, CJ și conducerile U.Î. să actioneze-n consecință”, a scris Iulian Cristache, pe contul său de Facebook, alături de fotografii.

