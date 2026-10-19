Filmele despre natură intră în competiție, iar elevii din Voluntari dau propriul verdict. Festivalul Internațional de Film Ecologist „Natura în obiectiv – Fest Vol”, aflat în al 15-lea an de existență, îi implică pe tineri atât ca spectatori, cât și ca membri ai unui juriu dedicat lor.

Evenimentul se desfășoară cu susținerea Consiliului Local Voluntari și a Primăriei Voluntari, prin Direcția Educație Cultural Sportivă și Identitate Comunitară (DECSIC), în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Universitatea Ecologică din București.

Două jurii vor evalua filmele din competiție: juriul de specialitate și juriul elevilor din Voluntari. Întâlnirea dintre perspectiva profesioniștilor și cea a tinerilor deschide discuții despre valoarea cinematografică a producțiilor și despre puterea mesajului lor ecologic.

„Un film bun despre natură ne face să vedem ceea ce, în viața de zi cu zi, trecem cu vederea. Sunt curioasă ce filme îi vor convinge pe elevii din juriu și, mai ales, ce argumente vor aduce. Privirea lor poate descoperi lucruri care nouă, profesioniștilor, ne scapă”, spune Marina Roman, critic de film, membră a juriului.

Pentru elevi, participarea la jurizare înseamnă să compare povești, să recunoască emoția autentică și să explice de ce un film merită premiat.

„Copiii simt imediat când o poveste este sinceră și când încearcă doar să le dea o lecție. Mă bucur că aici au un cuvânt de spus și că își pot susține alegerile. Îmi doresc să plece de la proiecții cu o scenă în minte, cu o întrebare și cu dorința de a avea mai multă grijă de natura din jurul lor”, afirmă Monica Vîlcu, actriță, membră a juriului.

Proiecțiile sunt însoțite de activități educative interactive, care leagă temele de pe ecran de experiențele cotidiene ale copiilor. Alimentația, proveniența hranei și risipa sunt printre subiectele care pot transforma preocuparea pentru mediu într-o alegere personală.

„Relația noastră cu natura începe inclusiv din farfurie. Ce mâncăm, de unde provin alimentele și cât aruncăm sunt alegeri care au efecte asupra mediului. La întâlnirea cu elevii, îmi doresc să vorbim despre aceste lucruri pornind de la exemple din viața lor. Când înțeleg câtă muncă și câte resurse sunt în spatele unui aliment, îl privesc cu alți ochi”, spune Simona Man, expert în politici agricole și lector la festival.

Festivalul oferă și un cadru în care elevii își pot exersa exprimarea și încrederea de a vorbi în fața celorlalți.

„Când un copil spune «mi-a plăcut filmul», discuția abia începe. Ce anume i-a plăcut? Ce l-a convins? Cum le explică celorlalți? Îmi doresc să-i încurajăm să pună întrebări și să-și exprime limpede ideile. Sunt deprinderi care le folosesc la școală și oriunde vor avea ceva de spus”, declară Sorin Ghilea, jurnalist și lector la festival.

Prin filmele din competiție și întâlnirile cu lectorii, „Natura în obiectiv – Fest Vol” le oferă elevilor ocazia să descopere povești, să dezbată și să își formeze propriile opinii despre lumea în care trăiesc.