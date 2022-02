Elena Udrea, mesaj pentru cel mai important bărbat din viața sa: Ai împlinit jumatate din 70 de ani!

Vineri a fost o zi extrem de importantă pentru Elena Udrea, iar fostul parlamentar a ținut să facă public totul. Iubitul ei, Adrian Alexandrov, își sărbătorește ziua de naștere. Udrea a decis să își pună sufletul pe tavă și să îi transmită partenerului de viață un mesaj emoționant în mod public.

Pe lângă gândurile frumoase, Elena Udrea a ținut să facă precizări și cu privire la vârsta pe care partenerul ei de viață o împlinește, dorindu-i să fie mereu mereu tânăr. Bărbatul a împlinit 35 de ani, între cei doi iubiți fiind o diferență de 13 ani.

„La multi ani, iubitul meu!

Sa ramai asa cum esti, mereu pozitiv, de incredere, sensibil, discret, tandru, familist, plin de dragoste, un partener, un iubit si un tata minunat!

Sa ai o viata frumoasa, asa cum meriti!

P.S. Si sa ramai mereu tanar, chiar daca azi ai implinit jumatate din 70 de ani!”, a scris Elena Udrea, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Motivul pentru care Elena Udrea nu vrea să se vaccineze

Fostul ministru al Turismului își ține fanii din mediul virtual la curent cu tot ceea ce este nou în viața sa. Pentru că ne aflăm în pandemia de COVID-19 și unul dintre cele mai discutate subiecte este legat de vaccinare, Elena Udrea a vrut să își exprime părerea, precizând faptul că nu dorește să se imunizeze.

Ea a susținut în mediul online că vorbim despre un eșec al campaniei de vaccinare, situația în ceea ce privește virusul SARS-Cov-2 fiind mai gravă decât la început. Elena Udrea a adus în discuție rata de infectare din alte țări, precum Franța, Germania sau Elveția, unde rata de vaccinare este destul de ridicată.

„Iata raspunsul la intrebarea de ce nu ma vaccinez?

“Dupa cifrele ultimelor săptămâni, se dovedeste eșecul lamentabil al campaniei de vaccinare, cu alte cuvinte situația epidemiologică este nu mai proastă, ci mult mai proastă decât la începutul campaniei de vaccinare:

MAREA BRITANIE: A fost atins recordul absolut de infectări/zi de la începutul pandemiei (peste 90 000), depășind cu 50% recordul anterior de 60 000, din 6 ianuarie 2021, deci dinainte de campania de vaccinare. Media deceselor zilnice e de peste 100, ceea ce e mai mult decât media din perioada martie – aprilie, când populația era, practic nevaccinată. În Marea Britanie, peste 80% din populația adultă este vaccinată cu două doze și cca 50% cu a treia doză.

FRANȚA: A fost atins recordul anului 2021 (peste 60 000 de infectări/zi). La începutul campaniei de vaccinare erau de trei ori mai puține. Numărul de decese zilnice se apropie de 250, ceea ce nu s-a mai întâmplat de la începutul lui mai, când populația Franței era, practic, nevaccinată. În prezent cca 85% din populația adultă este vaccinată.

GERMANIA: Zilele astea s-a atins recordul absolut de la începutul pandemiei (peste 60 000 de infectări/zi), ceea ce e mai mult decât dublu recordului dinaintea începerii campaniei de vaccinare. Numărul deceselor zilnice a ajuns la peste 500, ceea ce nu s-a mai întâmplat de la începutul campaniei de vaccinare. În prezent peste 80% din populația adultă este vaccinată cu două doze.

Deci, practic, în mai toate țările astea vaccinate până-n dinți numărul de infectări zilnice a ajuns la nivele record și numărul deceselor a crescut. Și exemplele pot continua.

Sper să nu mai aibă nimeni tupeul să dea vina pe nevaccinați”,(Varujan Vozganian)

Si in timp ce eu, care am anticorpi pentru ca am trecut prin boala si imi si fac teste cel putin saptamanal, nu pot intra nicaieri, restaurante, cinema, magazine etc., cei vaccinati, care, cel putin la fel de usor, se imbolnavesc si transmit boala, au voie sa umble liberi si infectati peste tot. Care e logica??? Sa ne vaccinam neaparat toti, sau sa reusim sa controlam si sa stopam raspandirea Covid 19???”, a postat la finalul anului trecut Elena Udrea pe contul personal de Facebook.