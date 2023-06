Elena Udrea a plâns în hohote când a văzut ce face fiica sa. Foto

Magistrații Înaltei Curți au respins definitiv contestația la executarea pedepsei pe care a primit-o Elena Udrea în dosarul „Gala Bute”. De curând, aceasta a povestit că fiica sa plânge de dorul ei și că asta o face să se simtă extrem de vinovată.

„Pentru că am decis să vin în România și să mă încred în „justiție”, zac în pușcărie… iar copilul meu crește, de un an, fără mamă. Fetița mea de 4 ani se trezește în fiecare noapte și plânge: „Îmi e dor de mami și o vreau pe mami!”, iar eu mă simt atât de vinovată față de ea, pentru prostia de a crede ca puterea „Statului Paralel” a dispărut”, a spus Elenei Udrea.

Eva Maria, fetița Elenei Udrea și a lui Adrian Alexandrov, care în luna septembrie a împlinit patru ani, merge la o grădiniță privată din Corbeanca. Pentru a trece mai ușor peste această perioadă dificilă, partenerul Elenei Udrea o duce pe micuță în vizită la penitenciar, să își vadă mama, și o răsfață cu fiecare ocazie.

Adrian Alexandrov și-a scos fiica în oraș

În weekend, Adrian Alexandrov și-a dus fiica la Ateneul Român, iar apoi s-a pozat cu aceasta pe terasa unei cofetării din zonă. Acesta a mărturisit că se înțelege foarte bine cu micuța și că încearcă să-i fie și mamă.

„Sunt și bunică, și bonă, și mamă, și partener de joacă. Norocul meu este că am un talent înnăscut la copii și mă descurc cu ea. Momentan este ok, acum ce o să fie pe viitor…”, a spus, într-un interviu mai vechi, partenerul Elenei Udrea. El a relatat că săptămânal își duce fiica să își viziteze mama. „Eu, în perioada asta, am un proiect de făcut la Cluj. Nu pot sta permanent, pentru că cea mică este la București, merge la grădiniță. Trebuie să o vadă Elena, trebuie să mă duc cu ea la Elena. Nu pot să mă mut la Cluj, dar săptămânal mă duc acolo, pentru că trebuie să mă ocup de proiect. De șantier.

De obicei mă duc o zi, dus-întors. Dimineața plec, mă întorc seara. Ea merge la grădiniță, se întoarce seara și atunci stă doar puțin cu bona. Acest du-te-vino ar fi ultima mea problemă. Situația în sine este… e greu de descris în cuvinte. Nu aș dori nimănui să treacă prin așa ceva”, a povestit afaceristul, potrivit rețeteșivedete.