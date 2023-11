„Un golan și o isterică”. Cine sunt politicienii descriși de Elena Lasconi

Elena Lasconi a făcut o radiografie succintă a politicii românești, de la electoratul autohton, la modelele politice până la oamenii momentului de pe scena politicii dâmbovițene.

Elena Lasconi: „E mult mai rău. E de-a dreptul satanic! Dar nu vreau să mă plâng”

Primărița din Câmpulung Muscel a explicat că scena politică nu este un loc al persoanelor slabe. Dimpotrivă, în accepțiunea Elenei Lasconi arta guvernării este de-a dreptul satanică. Separat de această remarcă, edilul din Muscel a făcut trimitere și la persoanele care refuză să se implice în viața cetății.

„M-am şi săturat de oamenii care zic: Nu mă interesează politica, mi-e scârbă de politică”. Cum nu te interesează politica când în fiecare zi, fiecare minut din viaţa ta are legătură cu politica?”, a spus Elena Lasconi la Prima TV.

De fapt, atrage atenția edilul din Câmpulung Muscel, persoanele care refuză să-și exercite prin vot calitatea de cetățean sunt și ei responsabili de felul în care arată România. În acest sens, a invocat starea deplorabilă a sistemului medical sau lipsa unei infrastructuri demne de secolul XXI.

Ca o scurtă paranteză România se află pe locul I la capitolul decese provocate de accidentele rutiere. Iar, una din cauze constă chiar în lipsa infrastructurii rutiere. Or, pentru soluționarea acestor neajunsuri, adaugă Elena Lasconi, este nevoie de implicare. De implicarea tinerilor în politică și în special a oamenilor care au coloană vertebrală.

Maia Sandu și Laura Codruța Koveși, exemple politice pentru Lasconi

„Cum nu te interesează politica când în fiecare zi, fiecare minut din viaţa ta are legătură cu politica? Faptul că ajungi la spital şi nu eşti luat imediat şi nu eşti tratat cum trebui are legătură cu politica. Faptul că ajungi în 7 ore la Hunedoara şi nu în patru înseamnă că nu ai terminat autostrada, deci ţine de politică. Toate lucruri ţin de politică. Până când vom sta spectatori şi vom aştepta să voteze unii care nu au lenea de a ieşi la vot, să voteze unii după cum li se pare lor sau după cum sunt minţiţi? Nu! Avem nevoie de oameni buni în politică, oameni care să facă treabă în politică, nu poveşti”, a spus Lasconi.

La capitolul modele politice, Elena Lasconi a mărturisit că admiră două personalități feminine total opuse, Laura Codruța Koveși și Maia Sandu. Șefa Parchetului Euroepan se remarcă prin seriozitate și forță. În timp ce președintele Republicii Moldova ilustrează cetățeanul blajin și modest care arată că este din popor.

„La Maia Sandu îmi place chestia de modestie şi arată că e din popor. Are o căldură aparte. Laura Codruţa Koveşi nu are căldură, are seriozitate şi forţă”, a spus Elena Lasconi.

Pusă să aleagă dintre senatoarea Diana Șoșoacă și deputatul AUR George Simion, Elena Lasconi nu s-a ferit să o numească isterică pe senatoare și golan pe liderul AUR. Atenţionată să nu-i jignească, Elena Lasconi a replicat ”Le-am făcut un compliment”.